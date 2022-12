KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (December 07, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Optimus Capital BankIslami Pakistan 39,760 14.21 Total/Weighted Avg. Rate 39,760 14.21 Optimus Capital NetSol Technologies 7,384 105.51 Total/Weighted Avg. Rate 7,384 105.51 Optimus Capital Oil & Gas Dev 67,024 71.30 Total/Weighted Avg. Rate 67,024 71.30 Optimus Capital Sui Northern Gas 568 35.20 Total/Weighted Avg. Rate 568 35.20 Optimus Capital TRG Pakistan Ltd. 62,480 136.48 Total/Weighted Avg. Rate 62,480 136.48 AKD Sec. Cnergyico PK Ltd. 10,000,000 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 4.50 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 3,389,000 1.38 M. M. M. A. Khanani 5,000,000 1.30 Total/Weighted Avg. Rate 8,389,000 1.33 Fawad Yusuf Sec Aisha Steel Mills 2,004,024 7.90 Total/Weighted Avg. Rate 2,004,024 7.90 Fawad Yusuf Sec Pioneer Cement 250,000 57.15 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 57.15 Intermarket Sec. Engro Corporation 13,064 261.27 Total/Weighted Avg. Rate 13,064 261.27 Intermarket Sec. Faysal Bank 22,720 26.80 Total/Weighted Avg. Rate 22,720 26.80 Intermarket Sec. Kohinoor Spinning 5,000,000 2.72 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 2.72 Intermarket Sec. Pakistan Petroleum 59,640 54.79 Total/Weighted Avg. Rate 59,640 54.79 Intermarket Sec. TPL Properties Ltd 211,864 19.17 Total/Weighted Avg. Rate 211,864 19.17 Alfalah Sec. Avanceon Limited 2,000 79.30 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 79.30 Topline Sec. Crescent Steel 4,500 36.75 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 36.75 Topline Sec. Meezan Bank Ltd. 2,000 108.30 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 108.30 Adam Usman Sec Ghani Global Holding 2,000 14.26 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 14.26 =========================================================================================== Total Turnover 26,138,028 ===========================================================================================

