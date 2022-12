Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (December 06, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Jag Disc Trans 03-12-2022 Aparna Mogas Maritimes OP-2 M.T Disc Crude Pakistan National .Karachi Oil Ship Corpt 06-12-2022 B-2 SG Pegasus Disc Chemical Alpine Marine Services (Pvt) 05-12-2022 Nmb-1 Al Load Latif Trading 11-11-2022 Sabri Rice Company Nmb-2 Al Load Wheat Latif Trading 10-11-2022 Fager Straw Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= Sapt-3 Gfs Disc Load Eastwind Shipping Prestige Container Company 06-12-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected ArrivaL Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Thorswind 06-12-2022 Disc Load Diamond Container Shipping Services Sibi 06-12-2022 Load General Pakistan National Cargo Ship Corpt ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Independent 06-12-2022 D/L Container Riazeda Spirit (Pvt) Ltd Sinar 07-12-2022 D/5500 Chemical Eastwind Shipping Malahayati Company Ltd Osaka 07-12-2022 D/L Container Hapag-Lloyd Express Pakistan Pvt Ltd Wide Juliet 07-12-2022 D/L Container Ocean Network Express Pakistan X-Press 07-12-2022 D/L Container X-Press Feeders Anglesey Shipping Agency ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Dalian 06-12-2022 Container Ship - Teera Bhum 06-12-2022 Container Ship - G Bright 06-12-2022 Tanker - Ulriken 06-12-2022 Tanker - =============================================================================

