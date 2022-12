KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (December 06, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Allied Bank Ltd 200,000 64.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 64.50 MRA Sec. Dewan Farooqe Motors 10,000 13.70 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 13.70 Arif Habib Ltd. Fatima Fertilizer 15,276,000 35.60 Total/Weighted Avg. Rate 15,276,000 35.60 M. M. M. A. Khanani Gharibwal Cement 30,000 29.25 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 29.25 Fikree's (SMC) Habib Bank Ltd 100 69.50 Total/Weighted Avg. Rate 100 69.50 Arif Habib Ltd. Hum Network Limited 1,000,000 5.68 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 5.68 Fikree's (SMC) Kot Addu Power Co 5,500 27.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,500 27.00 M. M. M. A. Khanani P. S. O 55,000 190.75 Total/Weighted Avg. Rate 55,000 190.75 K & I Global Pioneer Cement 20,000 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 60.00 =========================================================================================== Total Turnover 16,596,600 ===========================================================================================

