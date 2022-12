KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (December 05, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Agha Steel Ind 347,500 12.51 Total/Weighted Avg. Rate 347,500 12.51 Alfalah Sec. Aisha Steel Mills 520,000 9.18 Total/Weighted Avg. Rate 520,000 9.18 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,119,000 22.09 Total/Weighted Avg. Rate 1,119,000 22.09 Akik Capital Fecto Cement 20,000 24.70 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 24.70 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 150,000 58.03 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 58.03 Fikree's (SMC) Habib Bank Ltd 200 69.50 Total/Weighted Avg. Rate 200 69.50 Arif Habib Ltd. Hum Network Limited 1,000,000 5.69 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 5.69 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 8.35 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 8.35 Topline Sec. United Bank Limited 150,000 107.77 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 107.77 =========================================================================================== Total Turnover 4,556,700 ===========================================================================================

