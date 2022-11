Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (November 24, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Lila Disc Alpine 23-11-2022 Frontier Chemical Marine Services B-5 Darya Disc Sea 20-11-2022 Kavri Chickpeas Trade Shipping B-8/B-9 Kota Disc Pacific Delta Megah Load Shipping 22-11-2022 Container (Pvt) Ltd B-12/B-11 Pacific Load Universal Shipping Dream Barite (Pvt) Ltd 20-11-2022 Lumps B-16/B-17 Begonia Disc Dap Wma Shipcare Servies 22-11-2022 Pvt Ltd Nmb-1 Al Naeemi 2 Load Rice N.S 22-10-2022 Shipping Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 St Mary Disc International Ports Load & Ships 24-11-2022 Container Services ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Pacific 24-11-2022 Load Barite Universal Shipping Dream Lumps (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T 24-11-2022 D/74000 Pakistan National Shalamar Crude Oil Shipping Corp. Oocl Le Havre 24-11-2022 D/L Container OOCL Pakistan Budapest 24-11-2022 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan Clemens 24-11-2022 D/L Container Ocean Network Schulte Express Ever Utile 25-11-2022 D/L Container Green Pak Shipping Hochimminh Voyager 25-11-2022 D/L Container Sea World SMC Eternal Ace 25-11-2022 D/24 Vehicles Dynamic Shipping Package Syros Trader 25-11-2022 D/49773 Rock WMA Ship Phosphate Care Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cosco Thailand 24-11-2022 Container Ship - Cape Fulmar 24-11-2022 Container Ship - Devashree 24-11-2022 Tanker - Kmtc Delhi 24-11-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kosman Rice East Wind Nov. 23, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Southern Palm oil Alpine Nov. 23, 2022 Anoa ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Al-Salam Gas oil Transmarine Nov. 23, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Chola Rap Seed Ocean Nov. 21, 2022 Treasure Services ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Kanha LPG M.International Nov. 23, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Clemens Schulte Containers - Nov. 24, 2022 Irenes Ray Containers GAC - Lilstella Bitumen Transmarine - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Southern Anoa Palm oil Alpine Nov. 24, 2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Torm Troilus Palm oil Alpine Nov. 24, 2022 Ahtina Carras Conal Seed Ocean Services Waiting for barth Leon Apollon Gas oil Transmarine - Chemroad Sakura Palm oil Alpine - =============================================================================

