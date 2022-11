Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (November 21, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Pakistan National Karachi Crude Oil Shipping Corp 18-11-2022 OP-2 Papillion Load Eastwind Molaeees Shipping 18-11-2022 Company OP-3 Clear Disc. Gac 20-11-2022 Ocean Marvel Mogas Pakistan Marvel (Pvt) Ltd B-1 Indigo Disc Eastwind Shipping Ray Chemical Company 20-11-2022 B-2 Sun 9 Load Eastwind Ethanol Shipping 19-11-2022 Company B-4 Clean - Highseas Shipping Justice (Pvt) Ltd 20-11-2022 B-5 Darya Disc Seatrade 20-11-2022 Kavri Chick Shipping Peas B-11/B-12 Pacific Load Universal Shipping Dream Barite (Pvt) Ltd 20-11-2022 Lumps B-14/B-15 SSI Disc Seatrade 13-11-2022 Diligent Chickpeas Shipping Nmb-1 Al Naeemi Load N.S 22-10-2022 Rice Shipping Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Northern Disc. Ocean 20-11-2022 Guard Load sea Shipping Containers Pvt Ltd B-28/B-29 Teera Disc Cosco Shipping Bhum Load Line 20-11-2022 Containers Pak (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Sun 9 21-11-2022 Load Ethanol Eastwind Shipping Company Northern 21-11-2022 Disc Load Ocean Sea Guard Containers Shipping Pvt Ltd Papillion 21-11-2022 Load Molaeees Eastwind Shipping Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Chem 21-11-2022 D/4000 Alpine Marine Mercury Chemical Services (Pvt) Ltd Uranus 21-11-2022 D/L Container - Cape 21-11-2022 D/L Feeder Logistics Fulmar Container Cosco 21-11-2022 D/L Cosco Shiping Thailand Container Line Pak Pvt Ltd Devashree 22-11-2022 D/4500 Alpine Marine Chemical Services (Pvt) Ltd Lila 22-11-2022 D/6000 Alpine Marine Frontier Chemical Services (Pvt) Ltd Kmtc 22-11-2022 D/L United Marine Delhi Container Agencies Pvt Ltd Kota 22-11-2022 D/L Pacific Delta Megah Container Shipping (Pvt) Ltd Begonia 22-11-2022 D/52295 WMA Shipcare DAP Services Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Challah 21-11-2022 Tanker - Osaka 21-11-2022 Container Ship - Cosco Jinggangshan 21-11-2022 General Cargo - Wadi Bani Khalid 21-11-2022 Container Ship - Safeen Prism 21-11-2022 Container Ship - Tss Shams 21-11-2022 Container Ship - Tsukuba Galaxy 21-11-2022 Tanker - M.T Quetta 21-11-2022 Tanker - Kosman 21-11-2022 Fertilizer - Berlin Express 21-11-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Golden Palm Sea Nov. 17, 2022 Ambrosia oil Trade MW-2 Lilstella Bitumen Transmarine Nov. 20, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chemroad Palm Alpine Nov. 19, 2022 Sea oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Pak Nov. 20, 2022 Anusha ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT KOI Containers CMA Nov. 20, 2022 CGM Pak ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Cap Carmel Containers GAC Nov. 21, 2022 KOI Containers CMA CGM Pak - MSC Anusha Containers MSC Pak - Chemroad Sea Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Golden Ambrosia Palm oil Sea Trade Nov. 21, 2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Al-Zubarah LNG GSA Nov. 21, 2022 Chola Treasure Rap Seed Ocean Services Habco Aquila Coal East Wind Admore Cheyenne Palm oil Alpine Southern Anoa Palm oil Alpine Waiting for barth Torm Carras Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Melissa Cintainers MSC Pak Nov. 21, 2022 Maersk Brooklyn Containers GAC - Ginga Ocelot Chemicals - - =============================================================================

