KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (November 14, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.00 Topline Sec. Al Shaheer Corp. 4,100,000 13.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,100,000 13.50 AKD Sec. Cnergyico PK Ltd. 10,000,000 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 5.00 MRA Sec. Fauji Cement 700,000 14.50 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 14.50 Zafar Sec. Hascol Petroleum 2,300,000 7.03 Total/Weighted Avg. Rate 2,300,000 7.03 Arif Habib Ltd. Hub Power 125,000 69.10 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 69.10 MRA Sec. Maple Leaf Cement 240,000 27.50 Total/Weighted Avg. Rate 240,000 27.50 Arif Habib Ltd. Nishat Chunian Power 614,000 14.69 Total/Weighted Avg. Rate 614,000 14.69 Arif Habib Ltd. Nishat Power Ltd. 318,000 18.94 Total/Weighted Avg. Rate 318,000 18.94 MRA Sec. Pak Elektron 300,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 16.00 Darson Sec. Pakistan Petroleum 25,000 57.50 MRA Sec. 150,000 58.40 Total/Weighted Avg. Rate 175,000 58.27 Rafi Sec. Sitara Peroxide Ltd. 50,000 17.67 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 17.67 Y.H. Sec. Sui Southern Gas 500 11.20 Total/Weighted Avg. Rate 500 11.20 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 8,000 130.89 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 130.89 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.55 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.55 =========================================================================================== Total Turnover 23,930,500 ===========================================================================================

