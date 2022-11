Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (November 03, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Serengeli Dice Trans 01-11-2022 Mogas Maritime (Pvt) Ltd OP-3 Navig8 Load Trans 02-11-2022 Goal Naphtha Maritime (Pvt) Ltd B-1 Oriental Disc Eastwind Shipping Cosmos Company 01-11-2022 B-2 Pvt Load Eastwind Shipping Sunrise Ethanol Company 31-10-2022 B-4 Esl Disc Load Allied Logistic Victoria Containers (Smc-Pvt) 02-11-2022 Ltd B-7/B-6 Ts Disc Load Sharaf Shipping Kelang Containers Agency 01-11-2022 Pvt Ltd B-9/B-8 Tss Disc Load Eastwind 02-11-2022 Shams Containers Shipping Co. B-10/B-11 Multan Load Universal Shipping Clinkers (Pvt) Ltd 02-11-2022 B-11/B-12 Ap Sveti Disc. Wma Shipcare Vlaho (Dap) Services 01-11-2022 Pvt Ltd B-13/B-14 Ning Disc Pakistan National Yue Hai Urea Shipping Corp, 22-10-2022 B-14/B-15 St Ajsai Disc. Bulk Shipping (Dap) Agencies 03-11-2022 Pvt Ltd B-16/B-17 Josco Disc Pakistan National Dazhou Urea Shipping Corp. 14-10-2022 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Oocl Disc Load Oocl Pakistan Australia Containers Pvt Ltd 02-11-2022 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Tsingtao Disc Load Hapag-Lloyd Express Containers Pakistan 02-11-2022 (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Tsingtao Express 03-11-2022 D/L Container OOCL Pakistan Stephanie C 03-11-2022 D/L Container Universal Shipping (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Oriental 03-11-2022 L/2500 Base Oil Eastwind Shipping Hibiscus Company M.T.Quetta 03-11-2022 D/35027 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp Yogi 03-11-2022 D/L Container Feeder Logistics Conti Annapurna 03-11-2022 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Hyundai 03-11-2022 D/L Container United Marine Colombo Agency Pvt. Ltd Mick 03-11-2022 D/629 Project Noble Shipping Services Pvt Ltd M.T.Karachi 04-11-2022 D/72000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Safeen Prism 03-11-2022 Container Ship - Meghna Harmony 03-11-2022 Clinkers - Amity 03-11-2022 Bulk Carrier - Bay Spirit 03-11-2022 Tanker - KMTC Dalian 03-11-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ----------------------------------------------------------------------------- MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 At Middle Cement Global Oct. 31, 2022 Bridge Maritime MW-2 Yihai Palm Alpine Oct. 27, 2022 Kernel ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Palm Alpine Nov. 02, 2022 Gwen oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP FJ Ruby Soya Alpine Oct. 28, 2022 bean ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al- LNG GSA Nov. 02, 2022 Safliya ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Caludia LPG Transmarine Oct. 29, 2022 Gas ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Hafnia Aventurine Chemical Wilhelmsen Nov. 02, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EM Astoria Comtainers - Nov. 03, 2022 Hafnia Aventurine Chemical Wilhelmsen - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Yihai Palm Alpine Nov. 03, 2022 Kernel At Middle Bridge Cement Global Maritime - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= IVS Naruo Coal GSA Nov. 03, 2022 Al-Maha LPG M.international Waiting for barth White Purl LPG M.International - APL Florida Containers CMA CGM Pak - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Athenian Containers - Nov. 03, 2022 Chemocean Orion Chemicals - - Lusail LNG - - =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022