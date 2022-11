KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

==================================================================================================== Dividend BC-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right Ex-Price ==================================================================================================== K-Electric Limited SUKUK-5 (KELSC5) 24-10-2022 03-11-2022 JDW Sugar Mills Limited 27-10-2022 03-11-2022 03-11-2022 Pakistan Tobacco Co. Ltd. 01-11-2022 03-11-2022 100% (ii) 28-10-2022 Rafhan Maize Products Company Limited 01-11-2022 03-11-2022 500% (iii) 28-10-2022 Shell Pakistan Limited 01-11-2022 03-11-2022 30% (i) 28-10-2022 Engro Corporation Limited 01-11-2022 03-11-2022 100% (iii) 28-10-2022 Allied Bank Limited 02-11-2022 04-11-2022 20% (iii) 31-10-2022 United Bank Limited 02-11-2022 04-11-2022 40% (iii) 31-10-2022 Nestle Pakistan Limited 02-11-2022 04-11-2022 850% (iii) 31-10-2022 Bestway Cement Limited 02-11-2022 04-11-2022 40% (i) 31-10-2022 Nishat Power Limited 03-11-2022 05-11-2022 20% (ii) 01-11-2022 Dolmen City REIT 04-11-2022 06-11-2022 4.3% (F) 02-11-2022 Dawood Hercules Corporation Ltd. 04-11-2022 07-11-2022 60% (iii) 02-11-2022 G3 Technologies Limited * 05-11-2022 07-11-2022 AL-NOOR MODARBA 1ST 26-10-2022 08-11-2022 10% (B) 24-10-2022 27-10-2022 Bata Pakistan Limited 07-11-2022 09-11-2022 1800% (i) 03-11-2022 MCB Bank Limited 07-11-2022 09-11-2022 50% (iii) 03-11-2022 Murree Brewery Company Limited 08-11-2022 09-11-2022 50% (i) 04-11-2022 Dawood Lawrencepur Limited 08-11-2022 09-11-2022 40% (ii) 04-11-2022 Oil & Gas Development Company Limited 08-11-2022 10-11-2022 17.5% (i) 04-11-2022 Habib Bank Limited 08-11-2022 10-11-2022 15% (iii) 04-11-2022 Habib Bank Limited 08-11-2022 10-11-2022 10-11-2022 Fauji Fertilizer Company Limited 08-11-2022 10-11-2022 31.80% (iii) 04-11-2022 Saif Power Limited 08-11-2022 10-11-2022 15% (ii) 04-11-2022 Hub Power Holdings Limited (HUBPHLSC) 31-10-2022 11-11-2022 Ittehad Chemicals Limted 09-11-2022 11-11-2022 10% (i) 07-11-2022 Philip Morris (Pakistan) Limited 09-11-2022 11-11-2022 10% (i) 07-11-2022 Atlas Insurance Limited 09-11-2022 11-11-2022 25% (i) 07-11-2022 PAKISTAN INT.CONTAINER TERMINAL 09-11-2022 11-11-2022 76% (iii) 07-11-2022 Atlas Honda Limited 09-11-2022 11-11-2022 110% (i) 07-11-2022 Hum Network Limited 10-11-2022 11-11-2022 20% (B) 08-11-2022 Faysal Bank Limited 10-11-2022 11-11-2022 55% (ii) 08-11-2022 Indus Motor Company Limited 10-11-2022 14-11-2022 82% (i) 08-11-2022 KASB Modaraba 02-11-2022 15-11-2022 1% (F) 31-10-2022 15-11-2022 Prudential Modarba 1st 02-11-2022 15-11-2022 1.70% (F) 31-10-2022 Awwal Modaraba 02-11-2022 15-11-2022 2.20% (F) 31-10-2022 15-11-2022 Pak Modarba 1st 02-11-2022 15-11-2022 1.0% (F) 31-10-2022 15-11-2022 Matco Foods Limited 11-11-2022 15-11-2022 5% (i) 09-11-2022 United Insurance Co. of Pakistan Ltd. 11-11-2022 15-11-2022 10% (ii) 09-11-2022 Dawood Hercules Corporation Ltd 15-11-2022 21-11-2022 21-11-2022 At-Tahur Limited 15-11-2022 21-11-2022 10% (B) 11-11-2022 Dadex Eternit Limited 18-11-2022 25-11-2022 Nil 25-11-2022 Fazal Cloth Mills Limited 18-11-2022 25-11-2022 100% (F) 16-11-2022 26-11-2022 Suhail Jute Mills Limited 18-11-2022 25-11-2022 Nil 26-11-2022 Karam Ceramics Limited 19-11-2022 26-11-2022 Nil 26-11-2022 Globe Textile Mills Limited 19-11-2022 26-11-2022 26-11-2022 Bawany Air Products Limited 21-11-2022 28-11-2022 Nil 28-11-2022 Nishat Mills Limited # 22-11-2022 28-11-2022 28-11-2022 Equity Modarba 1st 11-12-2022 22-12-2022 NIL 22-12-2022 Archroma Pakistan Limited 20-12-2022 27-12-2022 200% (F) 16-12-2022 27-12-2022 EFU General Insurance Limited 12-11-2022 14-Nov-1022 15% (iii) 10-11-2022 EFU Life Assurance Limited 12-11-2022 14-Nov-1022 15% (iii) 10-11-2022 Summit Bank Limited 27-12-2022 ====================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

Book Closure for entitlement of Ghani Chemicals

Industries L td due to Merger of G3 Technologies Ltd *

Copyright Business Recorder, 2022