KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (October 24, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Marlin Disc Trans Maritime 23-10-2022 Hestia Jp-1 (Pvt) Ltd B-1 Skarven Load East Shipping 21-10-2022 Chemical Company B-2/B-3 Amity Disc Seatrade 22-10-2022 Chickpeas Shipping B-9/B-8 Tarlan Disc Load Feeder 23-10-2022 Container Logistics B-13/B-14 Ning Disc Pakistan National Yue Hai Urea Shipping 22-10-2022 Corp. B-14/B-15 ND Load Talc Crystal Sea 20-10-2022 Maritsa Lumps Services B-16/B-17 Josco Disc Pakistan National Dazhou Urea Shipping 14-10-2022 Corp. Nmb-2 Al Load Wheat Latif Trading 10-10-2022 Fager-1 Straw Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-29/B-28 Teera Disc Load Cosco Shipping Line Bhum Container Pak Pvt 23-10-2022 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3/Sapt-4 Apl Disc. Load Cma Cgm Pakistan Southampton Container (Pvt) Ltd 23-10-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Apl 24-10-2022 Disc. Load Cma Cgm Southampton Container Pakistan (Pvt) Ltd Teera 24-10-2022 Disc. Load Cosco Shipping Bhum Container Line Pak Pvt ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T.Karachi 24-10-2022 D/72000 Crude Pakistan National Oil Shipping Corp Msc Malin 24-10-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan Incredible 24-10-2022 D/18059 General Legend Shipping Blue Cargo & Logistic Amis 24-10-2022 D/8388 General Sea Hawks Wisdom Ii Cargo Pvt. Ltd Cosco 25-10-2022 D/L Container Cosco Shipping Antwerp Line Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hy Glory 24-10-2022 General Cargo - Uhl Fame 24-10-2022 General Cargo - M.T. Sargodha 24-10-2022 Tanker - Aal Dalian 24-10-2022 General Cargo - Esl Kabir 24-10-2022 Container Ship - Yu Long Ling 24-10-2022 General Cargo - Skarven 24-10-2022 Tanker - Dalian 24-10-2022 Container Ship - Clemens Schulte 24-10-2022 Container Ship - Cosco Hamburg 24-10-2022 Container - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Kingbird Bitumen Transmarine Oct. 22, 2022 Arrow ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Sentinel Coal GSA Oct. 22, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Sea Palm Alpine Oct. 23, 2022 Fortune oil ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT APL Containers CMA Oct. 23, 2022 Newyork CGM Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Gasoline Alpine Oct. 23, 2022 Excelsior ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Yasa Soya Alpine Oct. 19, 2022 Fortune bean ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Ullswater LPG Ocean Oct. 23, 2022 World ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL LPG Ocean Oct. 23, 2022 Calypso World ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= APL Containers CMA Oct. 24, 2022 Newyork CGM Pak ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Calypso LPG Ocean Oct. 24, 2022 World Ullswater LPG Ocean - World ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Doha LNG GSA Oct. 24, 2022 Clemens Schulte Containers O.N.E - IVS Bosch Hoek Coal Wilhelmsen - Deneb Coal Ocean World Waiting for barth FSM LPG Universal Ship - Pacific Dream Coal GSA - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Brooklyn Containers Maersk Oct. 24, 2022 MSC Adonis Containers MSC Pak - DM Dragon Chemicals - - =============================================================================

