KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (October 18, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Lahore Oil Shipping Corp. 16-10-2022 B-6/B-7 Kota Disc Load Pacific Delta Megah Container Shipping 17-10-2022 Pvt. Ltd B-9/B-8 Jolly Disc Load Eastern Sea Cobalto Container Transport 18-10-2022 Pvt. Ltd B-11/B-12 Hy Disc General Legend Shipping & Glory Cargo Logistic 14-10-2022 B-14/B-13 Josco Disc Pakistan National Dazhou Urea Shipping Corp. 14-10-2022 B-16/B-17 Zhe Disc Bulk Shipping Agency Hai 1 DAP Pvt. Ltd 17-10-2022 Nmb-1 Al Load General N.S Shipping 21-09-2022 Mohsin Cargo Line ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-4/3 TS Disc Load East Wind Shipping Dubai Container Company 17-10-2022 Saptl-3/2 GFS Disc Load Sharaf Shipping 17-10-2022 Pride Container Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= TS Dubai 18-10-2022 Disc Load East Wind Container Shipping Company GFS Pride 18-10-2022 Disc Load Sharaf Container Shipping Agency Kota Megah 18-10-2022 Disc Load Pacific Delta Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Cma Cgm 18-10-2022 D/L Container CMA CGM Titus Pakistan Tss 18-10-2022 D/L Container East Wind Shams Shipping Company Uhl Fame 18-10-2022 D/2 Container Pakistan National Motor Boat Shipping Corp. Safeen 19-10-2022 D/L Container Diamond Prize Shipping Services Uranus 19-10-2022 D/L Container International Ports & Ships Services Da Gui 19-10-2022 L/60000 Talc Cosco Lumps Shipping Lines ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Apl Oregon 18-10-2022 Container Ship - Diyala 18-10-2022 Container Ship - Ocean Autumn 18-10-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Fairchem Soyabean Alpine Oct. 17, 2022 Kiso oil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Meghna Coal Ocean Oct. 12, 2022 Liberty World PIBT IVS Coal East Oct. 16, 2022 Hayakita Wind ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Fairchem Palm Alpine Oct. 17, 2022 Triumph oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lana Containers GAC Oct. 17, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Iolcos Wheat Posidon Oct. 13, 2022 Confidence ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL FG Rotterdam Chemical Alpine Oct. 17, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Mumbai Containers MSC Pak Oct. 18, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Lana Containers GAC Oct. 18, 2022 FG Rotterdam Chemical Alpine - Fairchem Triumph Palm oil Alpine - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Enugu LNG - Oct. 18, 2022 Maersk Pittsburgh Containers - - Grand Ace 7 Palm oil Alpine - Hafnia Excelsior Gasoline Alpine Waiting for barth Yasa Soya Alpine - Fortune bean Central Park Phosphoric East - Acid Wind Weal Thy Loyal Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Pittsburgh Containers - Oct. 18, 2022 Enugu LNG - - =============================================================================

