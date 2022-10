Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (October 10, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Karachi Oil Shipping Corp, 09-10-2022 OP-2 Nord Load Trans Maritime Steady Molasses Pvt. Ltd 09-10-2022 B-1 Elenore Load East Wind Shipping Ethanol Company 08-10-2022 B-4 Dina Load Global Maritime Ocean Cement Pvt, Ltd 07-10-2022 B-6/B-7 Tarlan Disc Load Feeder 09-10-2022 Container Logistic B-10/B-11 Shaun Disc General Sea Hawks 08-10-2022 Da Cargo Pvt. Ltd B-17/B-16 Szczecin Disc Load Golden Shipping Trader Container Lines Pvt. Ltd 08-10-2022 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Al Disc General Noble Shipping 09-10-2022 Udeid Cargo Services B-26/B-27 Progress C Disc Load Cosco 09-10-2022 Container Shipping Line B-28/B-29 Northern Disc Load ICean Sea Shipping Guard Container Pvt. Ltd 09-10-2022 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-3/2 APL Disc Load CMA CGM 09-10-2022 Turkey Container Pakistan Saptl-4/3 Yantian Disc Load Hapah Lloyd 09-10-2022 Express Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Yantian 10-10-2022 Disc. Load Hapag Lloyd Express Container Pakistan Tarlan 10-10-2022 Disc. Load Feeder Logistic Container APL Turkey 10-10-2022 Disc. Load CMA CGM Container Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Lara 10-10-2022 D/55000 Mogas Trans Maritime Pvt. Ltd Teera Bhum 10-10-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Ever Ursula 10-10-2022 D/L Container Green Pak Shipping Pvt. Ltd Wadi Bani 10-10-2022 D/L Container Universal Shipping Khalid Pvt. Ltd Grace 10-10-2022 L/33225 General Sirius Logistic Cargo Oriental 11-10-2022 D/1500 Chemical East Wind Sakura Shipping Company Nagoya 11-10-2022 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Shalamar 10-10-2022 Tanker - Hyundai Singapore 10-10-2022 Container Ship - Osaka 10-10-2022 Container Ship - Oocl Le Havre 10-10-2022 Container Ship - Pacific Sarah 10-10-2022 Tanker - Jag Pooja 10-10-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 MW-2 Stamford Cement Global Oct. 09, 2022 Eagle Maritime MW-4 Bao Coal Wilhelmsen Oct. 04, 2022 Run ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Nord Coal Alpine Oct. 08, 2022 Chesapeake ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Safmarine Containers Maersk Oct. 08, 2022 Ngami Pak ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT OOCL Le Containers OOCL Oct. 09, 2022 Havre Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Mogas Alpine Oct. 08, 2022 Tagus ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Global Wheat Bulk Oct. 08, 2022 Unity Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Tomson Gas LPG M.International Oct. 09, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Teera Bhum Containers Cosco Pak Oct. 10, 2022 Al-Daayen Containers GSA - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Hafnia Tagus Mogas Alpine Oct. 10, 2022 OOCL Le Havre Containers OOCL Pak - Safmarine Ngami Containers Maersk Pak - Bao Run Coal Wilhelmsen - Tomson Gas LPG M.International - Nord Chesapeake Coal Alpine - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Al-Zekreet LNG GSA Oct. 10, 2022 MSC Malin Containers MSC Pak - Attki SB Coal Ocean World - Golden Denise Chemical Alpine - Jo Redwood Gasoline Alpine Waiting for barth Iolcos Confidence Wheat Posidon - Hafnia Excelsior Gasoline Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Rosa Containers - Oct. 10, 2022 =============================================================================

