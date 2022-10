KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (October 10, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Topline Sec. Aisha Steel Mills 33,750 10.08 Total/Weighted Avg. Rate 33,750 10.08 AKD Sec. Al Shaheer Corp. 5,400,000 12.00 Multiline Sec 56,400 12.11 Total/Weighted Avg. Rate 5,456,400 12.00 Aba Ali H. Sec Amreli Steels Ltd. 73,000 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 73,000 28.00 Akik Capital Blessed Textile 18,500 400.00 Total/Weighted Avg. Rate 18,500 400.00 Multiline Sec Cherat Cement 21,620 122.18 Total/Weighted Avg. Rate 21,620 122.18 Multiline Sec D.G.Cement 173,144 62.05 K & I Global 20,000 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 193,144 61.84 Aba Ali H. Sec Fauji Bin Qasim 104,000 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 104,000 19.00 A.H.M. Sec. Hub Power 50,000 84.00 Multiline Sec 162 76.25 Intermarket Sec. 11,000,000 80.35 Topline Sec. 4,587,504 80.35 Total/Weighted Avg. Rate 15,637,666 80.36 Topline Sec. Int. Ind. 13,000 103.09 Total/Weighted Avg. Rate 13,000 103.09 Aba Ali H. Sec Int. Steels 36,000 56.00 Total/Weighted Avg. Rate 36,000 56.00 Chase Securities K-Electric Limited 8,200,000 3.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,200,000 3.00 Multiline Sec Kohat Cement 6,587 167.18 Total/Weighted Avg. Rate 6,587 167.18 Aba Ali H. Sec Lucky Cement 4,000 512.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 512.00 Multiline Sec National Refinery 67 244.25 Aba Ali H. Sec 8,500 243.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,567 243.01 Multiline Sec Nishat Power Ltd. 73,320 19.43 Total/Weighted Avg. Rate 73,320 19.43 Multiline Sec Pak Suzuki 15,040 179.01 Total/Weighted Avg. Rate 15,040 179.01 AKD Sec. Searle Company Ltd. 650 103.72 Total/Weighted Avg. Rate 650 103.72 Topline Sec. Synthetic Prod.Enter 44,500 13.86 Total/Weighted Avg. Rate 44,500 13.86 M. M. M. A. Khanani Telecard Ltd. 14,000 11.80 Total/Weighted Avg. Rate 14,000 11.80 Fortune Sec. TRG Pakistan Ltd. 94,500 147.70 Total/Weighted Avg. Rate 94,500 147.70 =========================================================================================== Total Turnover 30,048,244 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022