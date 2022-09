Follow us

KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Silkbank Limited 3-Sep-22 11:00 Fauji Fertilizer Bin Qasim Limited 5-Sep-22 13:00 G3 Technologies Limited 5-Sep-22 11:00 First Habib Modaraba 6-Sep-22 11:00 Otsuka Pakistan Limited 6-Sep-22 10:30 Habib Metro Mod 6-Sep-22 12:00 Matco Foods Limited 7-Sep-22 12:00 Panther Tyres Ltd. 7-Sep-22 14:00 Sindh Modaraba 7-Sep-22 12:00 Descon Oxychem Limited 7-Sep-22 14:30 Javedan Corporation Limited 8-Sep-22 16:30 First Dawood Investment Bank Limited 8-Sep-22 13:00 Progressive Insurance Company Limited 8-Sep-22 11:00 National Foods Limited 8-Sep-22 15:00 Rupali Polyester Limited 9-Sep-22 11:00 First National Bank Modaraba 9-Sep-22 17:00 Sui Southern Gas Company Limited 9-Sep-22 11:00 Thal Limited 9-Sep-22 15:30 Shabbir Tiles & Ceramics Limited 13-Sep-22 16:00 Good Luck Industries Ltd. 15-Sep-22 11:30 Kot Addu Power Company Limited 16-Sep-22 10:30 Fauji Cement Company Limited 20-Sep-22 11:00 =========================================================

