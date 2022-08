KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (August 17, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== EFG Hermes Adamjee Insurance 370,000 32.00 Total/Weighted Avg. Rate 370,000 32.00 EFG Hermes AGP Limited 214,800 84.00 Total/Weighted Avg. Rate 214,800 84.00 M. M. M. A. Khanani Balochistan Glass 500 12.25 Total/Weighted Avg. Rate 500 12.25 Growth Sec. Bunny's Ltd (Sus.) 1,200,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 15.00 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Glass 2,000 16.90 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 16.90 Summit Capital Ittefaq Iron Ind.Ltd 1,000 8.80 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 8.80 Zillion Capital Lotte Chemical Ltd 27,000 31.45 Total/Weighted Avg. Rate 27,000 31.45 ASDA Sec. Maple Leaf Cement 50,000 28.45 High Land Securities 1,499 28.30 Total/Weighted Avg. Rate 51,499 28.45 M. M. M. A. Khanani National Refinery 4,200 255.90 Total/Weighted Avg. Rate 4,200 255.90 Aba Ali H. Sec. Nishat Power Ltd. 9,110,500 27.90 Total/Weighted Avg. Rate 9,110,500 27.90 Pearl Sec. Nishat (Chunain) 1,500 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 38.00 M. M. M. A. Khanani Searle Company Ltd. 180 171.58 Total/Weighted Avg. Rate 180 171.58 M. M. M. A. Khanani Systems Ltd. 2,500 364.00 Taurus Sec. 15,000 390.00 Total/Weighted Avg. Rate 17,500 386.29 M. M. M. A. Khanani Telecard Ltd. 3,000 18.63 FDM Capital 50,000 12.35 Total/Weighted Avg. Rate 53,000 12.71 M. M. M. A. Khanani Tri-Star Power 1,000 6.93 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 6.93 Shajar Capital Pak. Worldcall Telecom 2,200,000 4.89 AL Habib Cap. Mkt. 500 1.31 Total/Weighted Avg. Rate 2,200,500 4.89 =========================================================================================== Total Turnover 13,255,179 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022