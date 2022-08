KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (August 16, 2022).

========================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ========================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ========================================================================================= Friendly Sec. Abbott Lab. 2,000 625.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 625.00 Alfalah Sec. Agritech Ltd. 486,500 8.32 Total/Weighted Avg. Rate 486,500 8.32 Amanah Investments Amreli Steels Ltd. 5,000 28.35 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 28.35 Creative Cap. Sec. Attock Refinery 500 164.30 Total/Weighted Avg. Rate 500 164.30 Friendly Sec. Bank AL-Habib 100 59.99 Total/Weighted Avg. Rate 100 59.99 EFG Hermes Citi Pharma Limited 13,500 34.50 Total/Weighted Avg. Rate 13,500 34.50 Axis Global Cnergyico PK Ltd. 500 5.85 Total/Weighted Avg. Rate 500 5.85 Fortune Sec. First National Equities 1,250,000 6.02 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 6.02 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 10,000,000 8.85 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 8.85 Azee Sec. Ghandhara Nissan Ltd 4,500 65.43 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 65.43 AKD Sec. Hira Textile Mills 500 1.95 Total/Weighted Avg. Rate 500 1.95 EFG Hermes I. C. I. Pakistan 4,000 760.90 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 760.90 EFG Hermes Int. Industries 20,000 113.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 113.00 M. M. M. A. Khanani Lotte Chemical Ltd 12,000 31.75 Friendly Sec. 200 31.85 Total/Weighted Avg. Rate 12,200 31.75 EFG Hermes Meezan Bank Ltd. 24,000 134.55 Total/Weighted Avg. Rate 24,000 134.55 Friendly Sec. National Refinery 10 267.00 Total/Weighted Avg. Rate 10 267.00 Aba Ali H. Sec. Nishat Power Ltd. 9,110,500 27.90 Total/Weighted Avg. Rate 9,110,500 27.90 MRA Sec. Pakistan Stock Exch 900,000 11.50 Total/Weighted Avg. Rate 900,000 11.50 Friendly Sec. Service Industries 300 311.80 Total/Weighted Avg. Rate 300 311.80 Friendly Sec. Siddiqsons Tin Plate 2,000 11.10 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 11.10 FDM Capital Telecard Ltd. 50,000 12.35 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 12.35 Ghani Osman Sec. TPL Properties Ltd 5,000 21.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 21.50 ========================================================================================= Total Turnover 21,891,110 =========================================================================================

