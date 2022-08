Your rupee last week

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last week. (August 10 to 12, 2022)

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 05.08.2022 LAST WEEK RATES Previous Week 10.08.2022 12.08.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs ------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 226.1 224.0 218.5 218.5 12/08/2022 224.0 10/08/2022 - 7.650000 -3.38 U.K 274.590 270.600 266.340 266.340 12/08/2022 270.600 10/08/2022 - 8.250000 -3.00 Japan 1.696700 1.659600 1.639300 1.639300 12/08/2022 1.665500 11/08/2022 - 0.057400 -3.38 Euro 231.890 229.190 225.920 225.920 12/08/2022 229.190 10/08/2022 - 5.970000 -2.57 ======================================================================================================== T T & O D SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 05.08.2022 LAST WEEK RATES Previous Week 10.08.2022 12.08.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 226.6 224.5 219.0 219.0 12/08/2022 224.5 10/08/2022 - 7.650000 -3.38 U.K 275.190 271.200 266.950 266.950 12/08/2022 271.200 10/08/2022 - 8.240000 -2.99 Japan 1.700500 1.663300 1.643100 1.643100 12/08/2022 1.669200 11/08/2022 - 0.057400 -3.38 Euro 232.400 229.700 226.440 226.440 12/08/2022 229.700 10/08/2022 - 5.960000 -2.56 ========================================================================================================

