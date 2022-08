KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (August 05, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 244,000 23.45 Total/Weighted Avg. Rate 244,000 23.45 Adam Sec. Attock Petroleum Ltd 2,900 361.62 Total/Weighted Avg. Rate 2,900 361.62 Adam Sec. Attock Ref. 49,500 142.23 Total/Weighted Avg. Rate 49,500 142.23 Adam Sec. Avanceon Limited 52,756 78.38 Total/Weighted Avg. Rate 52,756 78.38 JS Global Cap. Bank Al-Falah Ltd. 70,000 34.70 Total/Weighted Avg. Rate 70,000 34.70 Alfalah Sec. Century Paper 397,000 60.15 Total/Weighted Avg. Rate 397,000 60.15 Surmawala Sec. D.G.Cement 500 60.25 Total/Weighted Avg. Rate 500 60.25 Sherman Sec. Descon Oxychem 10,000 17.80 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 17.80 Fikree's (SMC) Engro Fertilizers 1,000 80.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 80.00 MRA Sec. Fauji Fert 3,500 104.70 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 104.70 Brains Securities Ghandhara Ind. Ltd. 600 147.50 Total/Weighted Avg. Rate 600 147.50 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 150,000 68.35 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 68.35 M. M. M. A. Khanani Lotte Chemical Ltd 20,000 29.15 Adam Sec. 86,636 28.63 Total/Weighted Avg. Rate 106,636 28.73 Growth Sec. Lucky Cement 20,000 443.40 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 443.40 JS Global Cap. Maple Leaf Cement 40,000 28.80 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 28.80 Adam Sec. Mari Petroleum Co. 1,452 1,700.27 Total/Weighted Avg. Rate 1,452 1,700.27 Adam Sec. Meezan Bank Ltd. 23,232 124.99 Total/Weighted Avg. Rate 23,232 124.99 Adam Sec. Nat. Refinery 17,851 229.48 Total/Weighted Avg. Rate 17,851 229.48 Alfalah Sec. NetSol Technologies 111,633 92.84 Total/Weighted Avg. Rate 111,633 92.84 Adam Sec. Oil & Gas Developmen 75,020 82.19 Total/Weighted Avg. Rate 75,020 82.19 Adam Sec. Pakistan Petroleum 49,368 69.57 Total/Weighted Avg. Rate 49,368 69.57 Brains Securities Pioneer Cement 2,000 62.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 62.00 AKD Sec. Quetta Tex. 500 7.65 Total/Weighted Avg. Rate 500 7.65 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 10.52 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 10.52 Adam Sec. Sui Northern 46,464 32.45 Brains Securities 1,000 32.50 Total/Weighted Avg. Rate 47,464 32.45 Adam Sec. Systems Ltd. 8,712 359.78 Total/Weighted Avg. Rate 8,712 359.78 Adam Sec. TRG Pakistan Ltd. 81,312 93.40 Total/Weighted Avg. Rate 81,312 93.40 AKD Sec. Tri-Star Power 1,500 4.71 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 4.71 EFG Hermes United Bank Limited 40,000 117.25 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 117.25 JS Global Cap. Unity Foods Limited 100 19.13 Total/Weighted Avg. Rate 100 19.13 Ghani Osman Sec. Waves Singer 500 14.57 Total/Weighted Avg. Rate 500 14.57 =========================================================================================== Total Turnover 2,859,036 ===========================================================================================

