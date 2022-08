KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (August 1, 2022).

=================================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =================================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =================================================================================================== Axis Global Attock Refinery 2,000 135.25 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 135.25 Intermarket Sec. Engro Fertilizers 16,000 84.89 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 84.89 Growth Sec. Faran Sugar 89,000 38.52 Total/Weighted Avg. Rate 89,000 38.52 Adam Sec. Ghani Global Holding 6,000 15.65 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 15.65 Ismail Iqbal Sec. Habib Bank Ltd. 50,000 86.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 86.00 Topline Sec. Javedan Corporation 32,500 44.00 Total/Weighted Avg. Rate 32,500 44.00 Topline Sec. K-Electric Limited 256,500 2.84 Total/Weighted Avg. Rate 256,500 2.84 Adam Sec. Maple Leaf Cement 500 24.45 Total/Weighted Avg. Rate 500 24.45 Sherman Sec. Oil & Gas Dev. 84,059 80.50 Total/Weighted Avg. Rate 84,059 80.50 Adam Sec. Pak Elektron 1,500 15.05 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 15.05 M. M. M. A. Khanani TPL Properties Ltd 500 18.05 Total/Weighted Avg. Rate 500 18.05 Sherman Sec. TRG Pakistan Ltd. 27,297 93.02 IGI Finex 3,000 93.60 Bawa Sec. 3,700 92.00 M. M. M. A. Khanani 14,000 91.78 Seven Star Sec. 6,000 91.50 EFG Hermes 1,000 95.30 MRA Sec. 500 94.00 RAH Sec. 500 92.50 Total/Weighted Avg. Rate 55,997 92.56 D.J.M. Sec. Wah-Noble 4,500 186.98 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 186.98 Adam Sec. Waves Singer 500 11.40 Total/Weighted Avg. Rate 500 11.40 =================================================================================================== Total Turnover 599,556 ===================================================================================================

