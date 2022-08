Your rupee last week

KARACHI: Following currency fluctuations took place in foreign exchange rates during the last week. (July 25 to 29, 2022)

======================================================================================================== T T CLEAN BUYING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY ======================================================================================================== 22.07.2022 LAST WEEK RATES Previous Week 25.07.2022 29.07.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs ------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 227.0 228.4 239.9 228.4 25/07/2022 239.9 29/07/2022 + 12.900000 5.68 U.K 271.560 273.760 292.530 273.760 25/07/2022 292.530 29/07/2022 + 20.970000 7.72 Japan 1.649100 1.675900 1.802200 1.675900 25/07/2022 1.802200 29/07/2022 + 0.153100 9.28 Euro 231.720 233.570 245.570 233.570 25/07/2022 245.570 29/07/2022 + 13.850000 5.98 ======================================================================================================== T T & O D SELLING AUTHORIZED DEALERS RATES PER ONE UNIT OF CURRENCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Appreciation - Depreciation ======================================================================================================== 22.07.2022 LAST WEEK RATES Previous Week 25.07.2022 29.07.2022 FLUCTUATIONS IN CLOSING RATES Closing Opening Closing Highest Lowest Over Previous Week Rate Rate Date Rate Date +Up Amount % Rs Rs Rs Rs Rs - Down Rs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- U.S 227.5 228.9 240.4 228.9 25/07/2022 240.4 29/07/2022 + 12.900000 5.67 U.K 272.160 274.360 293.140 274.360 25/07/2022 293.140 29/07/2022 + 20.980000 7.71 Japan 1.652700 1.679500 1.806000 1.679500 25/07/2022 1.806000 29/07/2022 + 0.153300 9.28 Euro 232.230 234.080 246.080 234.080 25/07/2022 246.080 29/07/2022 + 13.850000 5.96 ========================================================================================================

