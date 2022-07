KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (July 22, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== M/s. Ktrade Securities Adamjee Life Assur 500 22.48 Total/Weighted Avg. Rate 500 22.48 Vector Sec. Avanceon Limited 9,844 72.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,844 72.00 D.J.M. Sec. Fatima Fertilizer 13,000 36.29 Total/Weighted Avg. Rate 13,000 36.29 Dosslani's Securities First IBL Modaraba 500,000 2.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 2.00 D.J.M. Sec. GOC (Pak) Limited. 400 37.50 Total/Weighted Avg. Rate 400 37.50 HH Misbah Sec. Huffaz Pipe 100,000 10.90 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 10.90 M/s. Ktrade Securities Int. Steels 636 54.98 Total/Weighted Avg. Rate 636 54.98 D.J.M. Sec. Ist.Cap. Sec. Corp. 27 1.45 Total/Weighted Avg. Rate 27 1.45 D.J.M. Sec. K-Electric Limited 76,333 2.92 Total/Weighted Avg. Rate 76,333 2.92 D.J.M. Sec. Macter International 2,700 119.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,700 119.00 Alfalah Sec. Octopus Digital Ltd. 1,000 66.65 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 66.65 D.J.M. Sec. Oilboy Energy 9,000 9.40 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 9.40 D.J.M. Sec. Otsuka Pakistan 4,818 200.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,818 200.00 HH Misbah Sec Pakistan Stock Exch 100,000 10.70 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 10.70 D.J.M. Sec. Redco Textile Ltd. 10,000 8.61 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 8.61 D.J.M. Sec. Saif Power Ltd. 9,000 16.97 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 16.97 D.J.M. Sec. Shams Textile 4,000 41.70 Total/Weighted Avg. Rate 4,000 41.70 MRA Sec. TPL Properties Ltd 15,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 16.00 D.J.M. Sec. Treet Corporation 24,090 25.97 Total/Weighted Avg. Rate 24,090 25.97 D.J.M. Sec. Trust Sec. Brokerage 833 16.07 Total/Weighted Avg. Rate 833 16.07 D.J.M. Sec. United Distributors 31 32.00 Total/Weighted Avg. Rate 31 32.00 =========================================================================================== Total Turnover 881,212 ===========================================================================================

