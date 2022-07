KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (July 21, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== D.J.M. Sec. AL-Noor Sugar 4,500 71.94 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 71.94 Sherman Sec Attock Petroleum Ltd 9,000 333.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 333.00 RAH Sec. Attock Refinery 3,000 135.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 135.00 D.J.M. Sec. BECO Steel Limited 15,000 13.48 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 13.48 D.J.M. Sec. Burshane LPG Ltd. 5,064 19.01 Total/Weighted Avg. Rate 5,064 19.01 D.J.M. Sec. Ellcot Spinning 4,250 156.99 Total/Weighted Avg. Rate 4,250 156.99 Memon Sec. Engro Corporation 500 242.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 242.00 Adam Sec. Fauji Foods Limited 500 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 6.50 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 5,434,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,434,000 8.00 D.J.M. Sec. Ghani Glass 10,000 40.09 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 40.09 D.J.M. Sec. Gul Ahmed Textile 372 29.99 Total/Weighted Avg. Rate 372 29.99 Azee Sec. Int. Industries 5,000 100.69 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 100.69 D.J.M. Sec. Khyber Tobacco 51 222.34 Total/Weighted Avg. Rate 51 222.34 Sherman Sec Pak Oilfields 9,500 385.50 Total/Weighted Avg. Rate 9,500 385.50 Seven Star Sec Pioneer Cement 100 59.50 Total/Weighted Avg. Rate 100 59.50 D.J.M. Sec. Sana Industries 3,212 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,212 60.00 D.J.M. Sec. Service Ind. Textile 1,500 8.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 8.50 Azee Sec. Shell Pak. 2,000 119.90 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 119.90 D.J.M. Sec. Siemens Engineering 18 684.99 Total/Weighted Avg. Rate 18 684.99 D.J.M. Sec. Suraj Cotton 24,500 215.00 Total/Weighted Avg. Rate 24,500 215.00 RAH Sec. Systems Ltd. 5,000 335.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 335.00 =========================================================================================== Total Turnover 5,537,067 ===========================================================================================

