KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (July 13, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude PNSC 12-07-2022 Shalamar Oil OP-2 Petali Disc Alpine Marine 11-07-2022 Lady Mogas Services OP-3 Fairchem Disc Alpine Marine 12-07-2022 Tiger Chemical Services B-1 DS Load East Wind Ocean Ethanol Shipping Compan 11-07-2022 B-3/B-2 T Load Ocean World 01-07-2022 Symphony Rice Pvt. Ltd B-7/B-6 Ever Disc Load Green Pak 12-07-2022 Ursula Container Shipping B-8/B-9 Clemens Disc Load Ocean Network 12-07-2022 Schulte Container Express B-14/B-15 Ocean Disc Bulk Shipping 07-07-2022 Royal Wheat Agencies ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21 New Load General Transbridge 11-07-2022 Raouf Cargo Logistic Pak B-26/B-27 Northern Disc. Load Hapag Lloyd 12-07-2022 Discovery Container Pakistan B-28/B-29 Wadi Bani Disc Load Universal 12-07-2022 Khalid Container Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= T Symphony 13-07-2022 Load Rice Ocean World Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Fortune 13-07-2022 L/19000 Molasses East Wind Glory Shipping Company Spruce 2 13-07-2022 D/20400 Mogas Alpine Marine Services Rudolf 13-07-2022 L/2500 Chemical Alpine Marine Schulte Services Long Beach Trader 13-07-2022 D/L Container - Ocean Hope 14-07-2022 D/2000 Chemical - Bow 14-07-2022 L/2500 Ethanol East Wind Neon Shipping Company M.T 14-07-2022 D/70000 Crude Oil Pakistan National Karachi Shipping Corp. Ital 14-07-2022 D/L Container Green Pak Usidmare Shipping Ts Dubai 14-07-2022 D/L Container Sharaf Shipping Agency Esl Kabir 14-07-2022 D/L Container Allied Logistic Services Dream 14-07-2022 L/27500 Corn Asia Trading Catcher Corporation ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ncc Tabuk 13-07-2022 Tanker - Apl Oregon 13-07-2022 Container Ship - Hochiminh Voyager 13-07-2022 Container Ship - Tiger Integrity 13-07-2022 Tanker - Oocl Charleston 13-07-2022 Container Ship - Diyala 13-07-2022 Container Ship - Viking Emerald 13-07-2022 Car Carrier - Independent Spirit 13-07-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Akdeniz Rice East Jul. 11, 2022 M Wind MW-2 Lila Corn East Jul. 11, 2022 Nola Wind MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- Port Qasim Electric Power Terminal ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Unity Coal Sino Jul. 10, 2022 Explorer Trans ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Lila Palm Alpine Jul. 11, 2022 Frontier oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lisa Containers G.A.C Jul. 11, 2022 QICT Maersk Containers G.A.C Jul. 11, 2022 Sensota ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers Msc Jul. 11, 2022 Loretta Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Jo Gas Wilhelmsen Jul. 11, 2022 Rowan oil ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Milaha LNG G.S.A Jul. 12, 2022 Qatar ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Streling Saga Soya bean July, 13, 2022 MSC Iris Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Solomon Hermes Palm oil Alpine Jul. 13, 2022 BW Matsuyama Soya Bean Ocean Services -do- KM Wiepa Coal Wilhelmsen -do- IVS Swinley Forest Coal Posidon -do- Sovereign Mogas Alpine Waiting for berths Onex Precious Mogas Transmarine - Al-Jalaa Furnace oil PNSC - Aframax Riviera Furnace oil PNSC - Kang Hu Wan Bitumen Transmarine Jabal Harim Steel coil Sea Fox Scarlet Rosella Soya Bean Ocean Services Eemslift Dafne Gen. Cargo Sea Shap Hafnia Amethyst Palm oil Alpine ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= EM Asloria Containers July, 13, 2022 MSC Paris Containers MSC Pak -do- Chemroad Echo Chemicals -do- Bow Run Coal -do- =============================================================================

