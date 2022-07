KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (July 06, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Aba Ali H. Sec Al Shaheer Corp. 472,161 9.12 Total/Weighted Avg. Rate 472,161 9.12 Alfalah Sec Flying Cement Co. 10,000,000 8.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 8.00 Aba Ali H. Sec Ghani Global Holding 1,429,000 16.87 Total/Weighted Avg. Rate 1,429,000 16.87 Aba Ali H. Sec HI-tech Lubricant 171,000 40.26 Total/Weighted Avg. Rate 171,000 40.26 Aba Ali H. Sec Hum Network Limited 500,000 7.17 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 7.17 Aba Ali H. Sec Lucky Cement 35,000 447.08 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 447.08 Aba Ali H. Sec National Refinery 212,500 254.00 Total/Weighted Avg. Rate 212,500 254.00 Tannu Sec. Pak Oilfields 35,000 381.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 381.00 Aba Ali H. Sec Searle Company Ltd. 25,000 108.02 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 108.02 Aba Ali H. Sec Sui Northern Gas 289,500 34.15 Total/Weighted Avg. Rate 289,500 34.15 Topline Sec United Bank Limited 150,000 114.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 114.00 =========================================================================================== Total Turnover 13,319,161 ===========================================================================================

