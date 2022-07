KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (July 5, 2022).

============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================== Memon Sec. Engro Polymer & Chem 2,000 77.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 77.00 Tannu Sec. Pak Oilfields 5,000 381.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 381.00 Arif Habib Ltd. TPL Corp Ltd. 11,153,500 9.04 Total/Weighted Avg. Rate 11,153,500 9.04 ============================================================================================== Total Turnover 11,160,500 ==============================================================================================

