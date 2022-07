KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (July 01, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== R.T. Sec. Crescent Textile 70,000 17.63 Total/Weighted Avg. Rate 70,000 17.63 BIPL Securities EFU Life Assurance 900 200.00 Total/Weighted Avg. Rate 900 200.00 Sakarwala Capital Fauji Fertilizer 317,589 110.55 Total/Weighted Avg. Rate 317,589 110.55 Darson Sec. Ghandhara Nissan Ltd 4,500 59.65 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 59.65 Sakarwala Capital Ghandhara Tyre 14,000 34.02 EFG Hermes 299,500 53.00 Total/Weighted Avg. Rate 313,500 52.15 Sakarwala Capital Ghani Value Glass 62 67.04 Total/Weighted Avg. Rate 62 67.04 M/s. Ktrade Securities Honda Atlas Cars 2,000 197.45 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 197.45 Sakarwala Capital Lotte Chemical Ltd 390,500 23.67 Total/Weighted Avg. Rate 390,500 23.67 Sakarwala Capital Millat Tractors 94 875.28 Total/Weighted Avg. Rate 94 875.28 R.T. Sec. NetSol Technologies 15,000 102.94 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 102.94 Sakarwala Capital P. S. O 61,752 171.71 Total/Weighted Avg. Rate 61,752 171.71 959 Pak Elektron 1,000 15.85 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 15.85 Sakarwala Capital Pak Oilfields 124,560 407.46 Total/Weighted Avg. Rate 124,560 407.46 Alfalah Sec. Pak Refinery 5,000 18.00 R.T. Sec. 99,000 18.39 Total/Weighted Avg. Rate 104,000 18.37 Topline Sec. United Bank Limited 17,946 114.00 Total/Weighted Avg. Rate 17,946 114.00 =========================================================================================== Total Turnover 1,423,403 ===========================================================================================

