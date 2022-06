KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (June 28, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Aba Ali H. Sec Adamjee Insurance 656,500 32.25 Total/Weighted Avg. Rate 656,500 32.25 Topline Sec. Altern Energy 2,500,000 16.65 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 16.65 AL Habib Cap. Mkt B.O.Punjab 5,500,000 5.54 Total/Weighted Avg. Rate 5,500,000 5.54 Next Capital Cnergyico PK Ltd 3,000,000 10.38 Azee Sec. 60,000 5.47 Rafi Sec. 415,000 5.20 Pearl Sec 8,000,000 6.43 Total/Weighted Avg. Rate 11,475,000 7.41 R.T. Sec. Crescent Textile 41,000 17.57 R.T. Sec. 41,000 17.59 Total/Weighted Avg. Rate 82,000 17.58 Next Capital Dewan Cement Ltd 375,000 10.37 Total/Weighted Avg. Rate 375,000 10.37 R.T. Sec. Fauji Cement 250,000 14.26 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 14.26 MRA Sec. Fauji Foods Limited 1,500,000 6.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 6.70 Aba Ali H. Sec First National Equity 5,500,000 6.05 Total/Weighted Avg. Rate 5,500,000 6.05 Rafi Sec. Flying Cement Co. 1,176,500 7.10 Total/Weighted Avg. Rate 1,176,500 7.10 A.H.M. Sec. G3 Technologies Ltd 2,000,000 13.00 Alfalah Sec. 6,038,000 14.06 Total/Weighted Avg. Rate 8,038,000 13.80 Ismail Iqbal Sec Glaxo Smith Kline 125,000 119.01 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 119.01 A.H.M. Sec. Gul Ahmed Textile 205,000 47.53 Total/Weighted Avg. Rate 205,000 47.53 Alfalah Sec. Habib Bank Ltd. 300,000 94.97 R.T. Sec. 20,000 92.87 Insight Sec. 300,000 94.97 Total/Weighted Avg. Rate 620,000 94.90 EFG Hermes Hub Power 450,000 66.92 R.T. Sec. 350,000 66.70 Total/Weighted Avg. Rate 800,000 66.82 WE Financial Ideal Spinning Mills 5,000 44.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 44.00 R.T. Sec. JS Bank Ltd. 200,000 3.98 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 3.98 Topline Sec. Kohat Cement 15,000 135.95 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 135.95 Alfalah Sec. Loads Limited 644,000 18.12 Total/Weighted Avg. Rate 644,000 18.12 FDM Capital MCB Bank Ltd. 350,000 130.20 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 130.20 Aba Ali H. Sec Mehmood Textile 70,000 828.96 Total/Weighted Avg. Rate 70,000 828.96 A.H.M. Sec. Modaraba Al-Mali 400,000 11.90 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 11.90 AL Habib Cap. Mkt Mughal Iron & Steel 10,000 59.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 59.50 D.J.M. Sec. National Bank Pak. 1,350,000 29.45 Aba Ali H. Sec 1,633,500 29.45 Total/Weighted Avg. Rate 2,983,500 29.45 BMA Capital NetSol Technologies 30,000 125.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 125.00 Rafi Sec. Nimir Resins Ltd 291,500 14.00 Total/Weighted Avg. Rate 291,500 14.00 Optimus Capital Nishat Mills 350,000 73.04 Intermarket Sec. 350,000 73.04 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 73.04 BMA Capital Oil & Gas Dev 100,000 91.00 Arif Habib Ltd. 500,000 78.98 Memon Sec. 441,000 97.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,041,000 87.87 MRA Sec. P. S. O. 50,000 172.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 172.00 FDM Capital P.T.C.L.A 2,000,000 7.01 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 7.01 Next Capital Pace (Pakistan) Ltd 800,000 8.70 Total/Weighted Avg. Rate 800,000 8.70 R.T. Sec. Pak Refinery 75,000 18.49 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 18.49 R.T. Sec. Pak Suzuki 20,000 187.30 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 187.30 Sherman Sec Pakistan Petroleum 460,000 67.44 Memon Sec. 217,000 83.35 Total/Weighted Avg. Rate 677,000 72.54 Next Capital Pakistan Stock Exch 500,000 14.18 M. M. M. A. Khanani 60,000 10.18 Alfalah Sec. 9,851,000 22.96 Total/Weighted Avg. Rate 10,411,000 22.46 Fortune Sec. Pioneer Cement 400,000 60.58 AL Habib Cap. Mkt 10,000 61.50 Spectrum Sec. 600,000 60.58 Total/Weighted Avg. Rate 1,010,000 60.59 Surmawala Sec. Power Cement Limited 500 5.75 Next Capital 525,500 10.60 Total/Weighted Avg. Rate 526,000 10.60 Alfalah Sec. Samba Bank Ltd. 711,500 12.63 Total/Weighted Avg. Rate 711,500 12.63 M. M. M. A. Khanani Sanofi-Aventis Ltd. 2,500 924.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 924.50 Fawad Yusuf Sec Sui Northern Gas 375,000 33.69 Rafi Sec. 700,000 33.75 R.T. Sec. 100,000 34.09 Total/Weighted Avg. Rate 1,175,000 33.76 Rafi Sec. Sui Southern Gas 263,500 8.60 Total/Weighted Avg. Rate 263,500 8.60 Bawa Sec. Summit Bank Limited 1,100,000 3.00 Pearl Sec 20,000,000 3.35 Total/Weighted Avg. Rate 21,100,000 3.33 Aba Ali H. Sec Systems Ltd. 428,000 338.34 Total/Weighted Avg. Rate 428,000 338.34 AL Habib Cap. Mkt Telecard Ltd. 50,000 11.35 Alfalah Sec. 2,541,900 16.23 Total/Weighted Avg. Rate 2,591,900 16.14 A.H.M. Sec. Thatta Cement Co. 1,800,000 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,800,000 19.00 A.H.M. Sec. TPL Corp Ltd. 1,000,000 19.88 Next Capital 125,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,125,000 19.56 Fawad Yusuf Sec TPL Properties Ltd 1,500 21.00 M/s. Ktrade Securities 30,000 20.85 Total/Weighted Avg. Rate 31,500 20.86 Aba Ali H. Sec Treet Corporation 907,000 28.38 Total/Weighted Avg. Rate 907,000 28.38 Aba Ali H. Sec TRG Pakistan Ltd. 35,000 76.90 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 76.90 Next Capital Waves Singer 350,000 16.55 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 16.55 A.H.M. Sec. Worldcall Telecom 4,300,000 4.21 Total/Weighted Avg. Rate 4,300,000 4.21 =========================================================================================== Total Turnover 95,932,900 ===========================================================================================

