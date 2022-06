KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (June 24, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Sunrise Disc Gac Pakistan 22-06-2022 Mogas Pvt. Ltd OP-3 Energy Disc Alpine Marine 22-06-2022 Centaur Mogas Services B-1 Mild Load East Wind Shipping Bloom Ethanol Company 18-06-2022 B-2 PVT Load East Wind Shipping Sunrise Ethanol Company 20-06-2022 B-8/B-9 X-Press Disc Load X-Press Feeders Bardsey Container Shipping Agency 23-06-2022 B-11/B-12 V Rich Disc General Legend Shipping & Cargo Logistic 21-06-2022 B-14/B-15 Star Load Crystal Sea 24-06-2022 Columba Clinkers ervices B-17/B-16 Emirates Disc Load Allied Logistic Zanzibar Container SMC Pvt. Ltd 23-06-2022 Nmb-1 Zeid Load N.S Shipping 01-06-2022 Rice Line Nmb-1 Al Load N.S Shipping 17-06-2022 Khaiber Rice Lines Nmb-2 AL Load Wheat Latif Trading 02-06-2022 Sabri Straw Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Ramesh Load Balochistan 23-06-2022 12 Rice Shipping Co. B-26/B-27 Northern Disc Load Hapag Lloyd 23-06-2022 Dedication Container Pakistan B-28/B-29 Uranus Disc Load International 23-06-2022 Container Ports & Ships ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Uranus 24-06-2022 Disc. Load International Container Ports & Ships Northern 24-06-2022 Disc Load Container Hapag Lloyd Dedication Pakistan ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Gc Sapphire 24-06-2022 L/11000 Ethanol Alpine Marine Services Pvt. Ltd M.T Karachi 24-06-2022 D/5000 Chemical Pakistan National Shipping Corp. Ami 24-06-2022 D/72000 Crude Oil Alpine Marine Services Pvt. Ltd Independent Spirit 24-06-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Gfs 24-06-2022 D/L Container East Wind Prestige Shipping Company Star 24-06-2022 D/3360 General Sea Hawks Asia Centaurus Cargo Global Pvt. Ltd Livarden 25-06-2022 D/L Container Trans Maritime Pvt. Ltd Ssl Brahmaputra 25-06-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Pvt. Ltd Osaka 25-06-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= At 27 24-06-2022 Rock Phosphate - Oocl Norflok 24-06-2022 Container Ship - Oriental Freesi 24-06-2022 Tanker - Xin Shanghai 24-06-2022 Container Ship - New Liulinhai 24-06-2022 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Glorious Rice GAC June 23, 2022 Sea MW-2 Ernest Rice East June 17, 2022 Vinberg Wind MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Regina Gas Transmarine June. 22, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Zoe Soya Ocean June 19, 2022 bean Services FAP Dolphin-18 Rice East June 23, 2022 Wind ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Umm LNG GSA June 23, 2022 Bab ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Ejnan LNG GSA June 23, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL GC Sapphire Chemical Alpine June 23, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= OOCL Washington Containers Maersk June 24, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Regina Gas oil Transmarine June. 24, 2022 GC Sapphire Chemical Alpine - Ernest Vinberg Rice East Wind - Ejnan LNG GSA - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= RDO Fortune Containers Hapag Lloyd June 24, 2022 MTM Newyork Soyabean Sea Trading - Margarita Mogas Alpine - Ambrosia Furnace oil PNSC Waiting for barth Torm Elise Mogas Transmarine - Crimson Jade Gas oil Alpine - Khairpur Gas oil Alpine - PS Vanezia Furnace oil Alpine - Fortune Glory Palm oil Alpine - Silver Eburna Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Argolikos Containers Maersk June 24, 2022 MSC Iris Containers MSC Pak - =============================================================================

