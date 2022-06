KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (June 07, 2022).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 07-06-2022 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= JS Global Cap. D.J.M. Sec. Attock Ref. 1,090 156.84 Total/Weighted Avg. Rate 1,090 156.84 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Engro Polymer & Che 1,160 82.59 Total/Weighted Avg. Rate 1,160 82.59 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Fauji Fert 3,624 109.66 Total/Weighted Avg. Rate 3,624 109.66 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Lotte Chemical Ltd 6,668 24.26 Total/Weighted Avg. Rate 6,668 24.26 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Millat Trac. 206 825.50 Total/Weighted Avg. Rate 206 825.50 D.J.M. Sec. JS Global Cap. Nishat (Chunain) 10,000 45.20 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 45.20 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Oil & Gas Developmen 10,112 77.95 Total/Weighted Avg. Rate 10,112 77.95 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Pak Oilfields 480 388.26 Total/Weighted Avg. Rate 480 388.26 JS Global Cap. D.J.M. Sec. Pak Refinery 19,938 17.46 Total/Weighted Avg. Rate 19,938 17.46 Adam Usman Sec Adam Sec Treet Corp. 1,000 28.39 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 28.39 JS Global Cap. D.J.M. Sec. TRG Pakistan Ltd. 17,798 77.22 Total/Weighted Avg. Rate 17,798 77.22 ================================================================================================================= Total Turnover 72,076 =================================================================================================================

