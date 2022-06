KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (June 06, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Quetta Oil Shipping Corp. 05-06-2022 OP-2 Lian Disc Alpine Marine 03-06-2022 Gui Hu Mogas Services OP-3 Arist Disc Trans Maritime 03-06-2022 Archos Mogas Pvt. Ltd B-1 Golden Load Eastwind Shipping Denise Ethanol Company 06-06-2022 B-11/B-12 TM Disc Soya Indus Shipping Lustrous Bean Seeds Pvt, Ltd 31-05-2022 B-11/B-10 Ken Disc Soya East Wind Star Bean Seeds Shipping Compan 26-05-2022 Nmb-1 Rabani Load Al Faizan 30-05-2022 Rice International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Fanaria Disc Gac 04-06-2022 Flour Pakistan B-26/B-27 OOCL Disc Load OOCL 04-06-2022 Le Havre Container Pakistan B-28/B-29 Ital Disc Load Green Pak 04-06-2022 Usodimare Container Shipping Pvt. Ltd B-29/B-30 Teera Disc Load Cosco Shipping 05-06-2022 Bhum Container Lines ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saplt-2/3 Seamax Disc Load Cosco Shipping Westport Container Line Pakistan 05-06-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Lian Gui Hu 06-06-2022 Disc. Mogas Alpine Marine Services Golden Denise 06-06-2022 Load Ethanol Eastwind Shipping Company Ital Usodimare 07-06-2022 Disc. Load Green Pak Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Xin Yan Tian 06-06-2022 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan APL Antwerp 06-06-2022 D/L Container CMA CCGM Pakistan Northern Guard 06-06-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Pvt. Ltd Cimbria 06-06-2022 D/L Container Forbes Shipping Com. Pvt. Ltd Long Tan 239 06-06-2022 D/14000 Purified International Ports & Terephthelic Acid Ships Services Ef Emma 07-06-2022 D/L Container Ocean Services Pvt. Ltd Osaka 07-06-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping Pvt. Ltd Tarlan 07-06-2022 D/L Container Feeder Logistic GFS Pride 07-06-2022 D/L Container East Wind Shipping Company Paniz 07-06-2022 L/1750 Rice Balochistan Shipping Co. Pvt. Ltd Mu Main Song 07-06-2022 L/15500 Mill Scale Crystal Sea Services Pvt. Ltd Unipearl 07-06-2022 L/37 Container Gulf Maritime Services Spica Harmony 07-06-2022 D/6886 Steel Wilhelsmen Ship Services ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hyundai Oakland 06-06-2022 Container Ship - Tiana 06-06-2022 Container Ship - SG Friendship 06-06-2022 Tanker - M.T Shalamar 06-06-2022 Tanker - Sino Bridge 06-06-2022 Container Ship - Arman 10 06-06-2022 Rice - African Ibis 06-06-2022 General Cargo - Sea Wolf 06-06-2022 Rice - Actuaria 06-06-2022 Container Ship - Sky Blue 06-06-2022 Tanker - Sea Harvest 06-06-2022 Tanker - Clemens Schulte 06-06-2022 Container Ship - =============================================================================

