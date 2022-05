KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (May 27, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Fortune Sec. Amreli Steels Ltd. 200,000 26.97 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 26.97 Chase Securities Attock Refinery 20,000 163.63 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 163.63 Foundation Sec. Faysal Bank 8,307,500 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 8,307,500 24.00 Topline Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 42,000 151.25 Total/Weighted Avg. Rate 42,000 151.25 Trust Securities Habib Bank Ltd. 30,000 69.90 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 69.90 Shajar Capital Pak K-Electric Limited 2,500,000 9.95 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 9.95 Chase Securities Lucky Cement 5,000 480.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 480.50 Fawad Yusuf Sec NetSol Technologies 190 98.25 Total/Weighted Avg. Rate 190 98.25 Surmawala Sec. P. S. O. 3,000 167.70 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 167.70 Fortune Sec. P.T.C.L.A 200,000 7.72 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 7.72 MRA Sec. Sui Northern Gas 10,000 28.02 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 28.02 M. M. M. A. Khanani TPL Properties Ltd 10,000 19.00 Friendly Sec 50,000 19.00 Total/Weighted Avg. Rate 60,000 19.00 Alfalah Sec. United Bank Limited 3,500 129.60 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 129.60 Sherman Sec ZIL Limited 3,000 78.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 78.00 =========================================================================================== Total Turnover 11,384,190 ===========================================================================================

