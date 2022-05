KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Silkbank Limited 24-05-2022 10:30 Hashimi Can Company Ltd 24-05-2022 11:30 Baba Farid Sugar Mills Ltd 24-05-2022 17:00 The Thal Industries Corporation Ltd 24-05-2022 18:00 Habib Sugar Mills Ltd 25-05-2022 12:00 Shahmurad Sugar Mills Ltd 25-05-2022 11:30 Mirpurkhas Sugar Mills Ltd 25-05-2022 14:30 Siemens (Pakistan) Engineering Company Ltd 26-05-2022 10:00 Honda Atlas Cars (Pakistan) Ltd 26-05-2022 09:00 Chakwal Spinning Mills Ltd 26-05-2022 10:00 Chakwal Spinning Mills Ltd 26-05-2022 10:00 Mehran Sugar Mills Ltd 26-05-2022 11:30 Imperial Limited 26-05-2022 11:00 Chashma Sugar Mills Ltd 26-05-2022 11:00 The Premier Sugar Mills & Distillery Company Ltd 26-05-2022 11:30 Al-Noor Sugar Mills Limited 26-05-2022 11:30 Chakwal Spinning Mills Ltd 26-05-2022 10:00 (GEMPAPL) Pak Agro Packaging Ltd 27-05-2022 11:00 International Industries Ltd 30-05-2022 15:00 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2022