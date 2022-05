KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (May 12, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Advantage Disc Crude Pakistan National Atom Oil Shipping Corp. 10-05-2022 OP-2 Aligote Disc Alpine Marine 10-05-2022 Mogas Services OP-3 Clearoean Disc Trans Maritimes 10-05-2022 Apollon Mogas Pvt. Ltd B-1 Sc Disc Alpine Marine 10-05-2022 Taipei Chemical Services B-2 Al Disc Wilhelsmen 09-05-2022 Shaffiah Chemical Ship Services B-6/B-7 Jolly Disc Load Eastern Sea 11-05-2022 Cristallo Container Transport B-10 B-11 Leo 1 Disc General Legend Shipping Cargo & Logistic 11-05-2022 B-11/B-12 Wai Disc Soya Indus Shipping 29-04-2022 He Bean Seeds Pvt. Ltd B-13/B-14 Baoda Disc General Sea Hawks Asia 17 Cargo Global Pvt. Ltd 09-05-2022 B-14/B-15 Kavita Disc Sea Trade 10-05-2022 Iron Shipping Nmb-1 Al Load General N S Shipping 18-04-2022 Ahmed Cargo Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-19 An Hai Load Ocean World 07-05-2022 Star Rice Pvt. Ltd B-20 Friend-3 Load Bulk Shipping 05-05-2022 Rice Agencies B-21/B-20 Lila 10 Load Pak Liner Rice Agencies (pvt) 05-05-2022 B-21/B-20 Sea Disc General Trade Link 07-05-2022 Wolf Cargo International B-24 Han Disc Load Legend Shipping Hui General Cargo and Logistic 10-05-2022 B-28/B-29 Northern Disc Load Hapag Lloyd 11-05-2022 Dedication Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Advantage Atom 12-05-2022 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Corp Jolly Cristallo 12-05-2022 Disc Load Eastern Sea Container Transport Lila 10 12-05-2022 Load Rice Pak Liner Agencies (pvt) Ltd An Hai Star 12-05-2022 Load Rice Ocean World Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T Shalamar 12-05-2022 D/74000 Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. Xin Chang Shu 12-05-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Msc Iris 12-05-2022 D/L Container MSC Agencies Pakistan Uafl Dubai 12-05-2022 D/L Container Golden Shipping Lines Pakistan Captain Dimitris S12-05-2022 D/27500 Fertilizer Bulk Shipping Agencies Pvt Ltd Heilan Bright 12-05-2022 D/31494 Steel Bulk Shipping Coils Agencies Tiger Herbei 12-05-2022 L/50000 Clinkers Crystal Sea Services Elm Galaxy 13-05-2022 D/207 Gac Pakistan Orthoxylene Pvt. Ltd Oocl Newyork 13-05-2022 D/L Container OOCL Pakistan Viking Emerald 13-05-2022 D/2968 Vehicles Sharaf Shipping Agencies ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ningbo Express 12-05-2022 Container Ship - Teera Bhum 12-05-2022 Container Ship - Hannah Schulte 12-05-2022 Container Ship - Arkas 12-05-2022 General Cargo - =============================================================================

