KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (May 12, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Fawad Yusuf Sec. Attock Refinery 320,125 200.05 Total/Weighted Avg. Rate 320,125 200.05 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 20,000,000 7.59 Total/Weighted Avg. Rate 20,000,000 7.59 Optimus Capital Habib Bank Ltd. 110,000 102.20 Pearl Sec. 100,000 115.50 Total/Weighted Avg. Rate 210,000 108.53 Fawad Yusuf Sec. IGI Holdings Limited 137,085 165.00 Total/Weighted Avg. Rate 137,085 165.00 Zillion Capital Kot Addu Power Co. 18,000 30.80 Total/Weighted Avg. Rate 18,000 30.80 Darson Sec. Lucky Cement 1,000 517.89 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 517.89 HH Misbah Sec. Nishat Mills 100,000 32.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 32.00 EFG Hermes Oil & Gas Dev. 200,000 77.30 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 77.30 EFG Hermes Pakistan Petroleum 200,000 67.51 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 67.51 =========================================================================================== Total Turnover 21,186,210 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022