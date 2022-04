KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Saturday (April 30, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Silver Disc Soya Alpine Marine 27-04-2022 Valerie Bean Oil Services OP-3 M.T Disc Crude Pakistan 30-04-2022 Karachi Oil National Shipping B-1 Stolt Load Asia 26-04-2022 Sypress Ethanol Marine B-2 Sea Disc Alpine Marine 29-04-2022 Ambition Chemical Services B-4 Pretty Load Ocean World 25-04-2022 Sight Rice Pvt. Ltd B-8/B-9 Dalian Disc Load United Marine 29-04-2022 Container Agencies B-11/B-12 Wei Disc Soya Indus Shipping 29-04-2022 He Bean Seeds (Pvt) Ltd B-13/B-14 Navigare Load Talc Crystal Sea 26-04-2022 Boreas Powder Services B-14/B-15 Forli Disc General Legnd Shipping & Cargo Logistics 29-04-2022 Nmb-1 Arif Load Al Faizan 26-04-2022 Rice International Nmb-1 Muslim Load Al Faizan 19-04-2022 Rice International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Athba Sharaf Shipping 19-04-2022 Agency B-29/B-30 Msc Disc Load Msc Agency Iris Container Pakistan (Pvt)Ltd 28-04-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Athba 30-04-2022 Sharaf Shipping Agency ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Global Star 30-04-2022 L/2500 Lube Oil Eastwind Shipping Company Ltd Xin Shanghai 30-04-2022 D/L Container Cosco Shiping Lines Pakistan (Pvt) Cma Cgm Rabelais 30-04-2022 D/L Container Cma Cgm Pakistan (Pvt) Ltd GFS Prestige 30-04-2022 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd Bay Spirit 01-05-2022 L/3000 Ethanol Eastwind Shipping Company Ltd Northern Dexterity01-05-2022 D/L Container Hapag-Lloyd Pakistan (Private) Safeen Pioneer 01-05-2022 D/L Container Diamond Shipping Services (Pvt)Ltd Talassa 01-05-2022 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Emirates Zanzibar 01-05-2022 D/L Container Allied Logistic (SMC-Pvt)Ltd Oel Kedarnath 01-05-2022 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd KMTC Mundra 01-05-2022 D/L Container United Marine Agencies Pvt Ltd Sea Wolf 01-05-2022 L/1800 Rice Tradelink International M.T Bolan 01-05-2022 D/42000 Mogas Alpine Marine Services (Pvt) Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Al Shaffian 30-04-2022 Tanker - Fu Hai 30-04-2022 General Cargo - Sheng Xing Hai 30-04-2022 General Cargo - Mol Genesis 30-04-2022 Container Ship - Kyoto Express 30-04-2022 Container Ship - Msc Iris 30-04-2022 Container Ship - Gulf Barakah 30-04-2022 Container Ship - Amagi Galaxy 30-04-2022 Tanker - Pleiades Leader 30-04-2022 Car Carrier - M.T.Quetta 30-04-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Hong Chemicals Alpine Apr. 28, 2022 Kong MW-2 Nil MW-4 African Coal Wilhelmsen Apr. 28, 2022 Cardinal ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Miyamas Coal Ocean Apr. 28, 2022 World PIBT Star Coal Ocean Apr. 29, 2022 Columba Service ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Easterly Palm Alpine Apr. 28, 2022 Beach Galaxy oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Phaedra Soyabean Ocean Apr. 25, 2022 Service ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL PVT Neptune Chemical Alpine Apr. 29, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Estia Gas Oil Alpine Apr. 30, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Hong Kong Chemicals Alpine Apr. 30, 2022 CMA CGM Rebelais Containers CMA CGM Pak - Easterly Bech Galaxy Palm oil Alpine - Miyama Coal Ocean World - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Iris Containers MSC Pak Apr. 30, 2022 MSC Malin Containers MSC Pak - Summit Africa Gas oil Alpine - Yangze Soyabean Alpine Waiting for barth La Boheme Gas oil GAC - Al-Salam Gas oil GAC - Sereno Gas oil Alpine - Shalamar Furnace oil PNSC - Evropi Coal Posidon - LIL Stella Bitumen Transtrade - Seaway Reyes Furnace oil PNSC - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Cendrillon Containers CMA CGM Pak Apr. 30, 2022 Ambitious Sea Chemicals - - Jishun Palm oil Alpine - =============================================================================

