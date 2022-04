KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (April 22, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Southern Load Alpine Marine Robin Chemical Services (Pvt) 21-04-2022 OP-2 Rudolf Load Chemical East Wind 20-04-2022 Schulte /Ethanol Shipping Co OP-3 Sunray Disc Gac Pakistan 20-04-2022 Mogas Pvt. Ltd B-1 Eva Load East Wind 20-04-2022 Manila Ethanol Shipping Co. B-2 Concerto Load East Wind 19-04-2022 Ethanol Shipping Co. B-7/B-6 Cosco Disc Load Cosco Shipping Antwerp Container Lines Pakistan 21-04-2022 B-8/B-9 Kota Disc Load Pacific Delta 20-04-2022 Megah Container Shipping B-12/B-11 Yi Long Disc General Sea Hawks 20-04-2022 Shan Cargo Pvt. Ltd Nmb-1 Al Nooh Load General Latif Trading 12-04-2022 Cargo Company ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 Diyala Disc Load X-Press Feeders Container Shipping Agency 21-04-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Rudolf Schulte 22-04-2022 Load Chemical/ East Wind Shipping Ethanol Company Southern Robin 22-04-2022 Load Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Diyala 22-04-2022 Disc. Load X-Press Feeders Container Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Pvt Venus 22-04-2022 D/3500 Chemical Alpine Marine Services Chemroute Sky 22-04-2022 D/4500 Base Oil Alpine Marine Services M.T Lahore 22-04-2022 D/72000 Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. Gsl Valerie 22-04-2022 D/L Container - Sheng Xing Hai 22-04-2022 D/16880 General Sea Hawks Cargo Pvt. Ltd Al Shaffiah 23-04-2022 D/19230 Chemical Wilhelmsen Ships Service Pvt Sc Hongkong 23-04-2022 D/8000 Chemical Alpine Marine Services As Clementina 23-04-2022 D.L Container Oceansea Shipping Pvt Ltd. Long Beach Trader 23-04-2022 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Ital Usodimare 23-04-2022 D/L Container Pak Shipping Pvt Ltd Chang Qing 23-04-2022 D/15 Containers Cosco Shiping Lines Pakistan Navigare Boreas 23-04-2022 L/49100 Talc Crystal Sea Powder Services (Pvt)Ltd. ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oocl Le Havre 22-04-2022 Container Ship - Singapore Bridge 22-04-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Perth Coal Alpine Apr. 19, 2022 PIBT Hai yangzhi Coal GSA Apr. 17, 2022 Hua ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Diva Coal Wilhelmson Apr. 20, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Wawasan Palm oil Alpine Apr. 20, 2022 Topaz ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT EM Containers Maersk Apr. 21, 2022 Astoria Pak ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT OOCL Containers OOCL Apr. 21, 2022 Washington Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Pacific Furnace Alpine Apr. 21, 2022 Debbie oil ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Phosphoric Alpine Apr. 21, 2022 Sirius Acid ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Teng Da G. Cargo Legend Shipping Apr. 22, 2022 EM Astoria Containers Maersk Pak - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Wawasan Topaz Palm oil Alpine Apr. 22, 2022 OOCL Washington Containers OOCL Pak - Diva Coal Wilhelmson - Perth Coal Alpine - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Argolikos Containers HapagLLoyd Apr. 22, 2022 Silver Hessa Palm oil Alpine -do- Yangze Soya bean Alpine Waiting for barth Khairpur Gasoline Transmarine - Al-Soor Gas oil Transmarine - Maersk Meglen Containers Maersk Pak - Jag Pavitra Gas oil GAC - Al Maha LPG Ship Shore - Estia Gas oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Apl New York Containers CMA CGM Apr. 22, 2022 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022