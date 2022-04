KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (April 22, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== B&B Sec. Dost Steels Ltd 91,500 4.83 Total/Weighted Avg. Rate 91,500 4.83 MRA Sec. Fauji Foods Limited 25,000 8.56 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 8.56 Optimus Capital Habib Bank Ltd. 150,000 111.10 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 111.10 Rafi Sec. Jubilee Spinning 500 6.84 Total/Weighted Avg. Rate 500 6.84 B&B Sec. Kohinoor Spinning 150,000 3.80 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 3.80 Adeel & Nadeem Sec. Modaraba Al-Mali 6,500 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 6,500 9.50 B&B Sec. Pakistan Reinsurance 15,000 12.25 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 12.25 Saao Cap. Telecard Ltd. 10,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 15.00 Pearl Sec The Organic Meat Co 10,000 25.25 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 25.25 Pearl Sec TPL Trackker Limited. 20,000 13.31 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 13.31 AKD Sec. Worldcall Telecom 50,000,000 1.50 Total/Weighted Avg. Rate 50,000,000 1.50 =========================================================================================== Total Turnover 50,478,500 ===========================================================================================

