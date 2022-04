KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Saturday (April 16, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Quetta Oil Shipping Corp. 14-04-2022 OP-2 Gulf Disc Alpine Marine 15-04-2022 Pearl Mogas Services B-6/B-7 X-Press Load X-Press Feeders Bardsey Ethanol Shipping Agency 14-04-2022 B-10/B-11 Yasa Disc General Facilities 16-04-2022 Aysen Cargo Shipping B-14/B-15 AP Disc General Bulk Shipping 16-04-2022 Drzic Cargo Agencies B-17/B-16 Lu Yang Disc Bulk Shipping 12-04-2022 Shun Dap Agencies Nmb-1 Reza Load Al Faizan 11-04-2022 Rice International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 An Load Animal Proftech 11-04-2022 Hai Ori Feed Marine B-21 Arman Load Trade Link 13-04-2022 10 Rice International B-21 Sea Cargo Not Trade Link 14-04-2022 Wolf Ready International B-24 Atisalat Disc General Sharaf Shipping 30-03-2022 Cargo Agencies B-26/B-27 OOCL Disc Load OOCL 15-04-2022 Charleston Container Pakistan B-28/B-29 Osaka Disc Load Ocean Sea 15-04-2022 Container Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press Bardsey 16-04-2022 Load Ethanol X-Press Feeders Shipping Agency M.T Quetta 16-04-2022 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Corp. ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hyundai Privilege 16-04-2022 D/L Container United Marine Agencies One Henry Hudson 16-04-2022 D/L Container Ocean Network Express Pakistan J. Pioneer 16-04-2022 D/L Container Tans Bridge Logistic Sunray 17-04-2022 D/32618 Mogas Gac Pakistan Uacc Shams 17-04-2022 D/35000 Mogas Alpine Marine Services Apl Antwerp 17-04-2022 D/L Container Cma Cgm Pakistan Msc Malin 17-04-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan Szczecin Trader 17-04-2022 D/L Container Golden Shipping Lines Thorswind 17-04-2022 D/L Container Diamond Shipping Lines Tss Glory 17-04-2022 D/L Container Feeder Logistic Northern Dedicatio17-04-2022 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Independent Spirit17-04-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Evanthia 17-04-2022 L/3500 Rice Ocean Services Hercules Leader 17-04-2022 D/888 Unites NYK Lines Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Chem Venus 16-04-2022 Tanker - Oriental Hibiscus 16-04-2022 Tanker - BW Yarra 16-04-2022 Tanker - Xin Hong Kong 16-04-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Aphalt Bitumen Transtrade Apr. 13, 2022 Express MW-2 Evanthia Rice Ocean Apr. 11, 2022 Services MW-4 Hua Coal Wilhelmsen Apr. 10, 2022 Rang 26 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Pacific Coal GSA Apr. 12, 2022 Dream PIBT Xin Hai Coal Wilhelmsen Apr. 13, 2022 Tong 25 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Fulham Gas Gas Apr. 14, 2022 Road oil oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Despina Soyabean Ocean Services Apr. 12, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al LNG GSA Apr. 14, 2022 Wajbah ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al Wajbah LNG GSA Apr. 16, 2022 Fulham Road Gas oil Alpine - Asia Evergreen Palm oil Alpine - Northern Javelin Containers MSC Pak - ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Pacific Dream Coal GSA Apr. 16, 2022 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Mega Palm oil Alpine Apr. 16, 2022 Euro Brave Furnace oil PNSC -do- Yangze Soya bean Alpine Waiting for barth Stratton Coal Water link - Toro Palm oil Alpine - Khairpur Gasoline Transmarine - Wawasan Topaz Palm oil Alpine - Energy Panther Gas oil Alpine - Maersk Meglen Containers Maersk Pak - Jag Pavitra Gas oil GAC - Silver Hessa Palm oil Alpine - Hai Yang Zhi Hua Coal GSA - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Orfeo Containers CMA CGM Apr. 16, 2022 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022