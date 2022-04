KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 11, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 M.T Disc. Pakistan Nation 09-04-2022 Lahore Crude Oil Shipping Corp. B-1 Al Disc. Wilhelmsen 09-04-2022 Shaffiah Chemical Ships Services B-2 Taranger Load Alpine Marine 09-04-2022 Ethanol Services Nmb-1 Furqan Load Al Muqarab Ship 28-02-2022 Noor Rice & Logistic Nmb-1 Khalili Load Rice Al Faizan 29-03-2022 International Nmb-2 Marvan N.S Shipping N.S Shipping 05-04-2022 Lines Lines ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Actuaria Disc. Load Allied Logistic 10-04-2022 Container (Smc Pvt.) Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= M.T Quetta 11-04-2022 D/72000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. Diyala 11-04-2022 D/L X-Press Feeders Container Shipping Agency Northern 11-04-2022 D/L Container Hapag Lloyd Dexterity Pakistan Viking Drive 11-04-2022 D/1136 Sharaf Shipping Vehicle Agency Teera 12-04-2022 D/L Cosco Shipping Bhum Container Lines Nagoya 12-04-2022 D/L Hapag Lloyd Express Container Pakistan Seamax 12-04-2022 D/L Container Cosco Shipping Westport Lines Oel Kedarnath 12-04-2022 D/L Container East Wind Shipping Company Lu Yang Shun 12-04-2022 D/28350 Dap - Arman 10 12-04-2022 L/1600 Rice Trade Link International ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Atlantic Pioneer 11-04-2022 Container Ship - Sino Bridge 11-04-2022 Container Ship - Ssl Brahmaputra 11-04-2022 Container Ship - California Trader 11-04-2022 Container Ship - Atlantis Trade 11-04-2022 Rice - Wadi Bani Khalid 11-04-2022 Container Ship - Stolt Argon 11-04-2022 Tanker - Asian Lilac 11-04-2022 Tanker - M.T Shalamar 11-04-2022 Tanker - Cul Huizhou 11-04-2022 Container Ship - Hanyu Camellia 11-04-2022 Tanker - Diamond T 11-04-2022 Tanker - Wide Hotel 11-04-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 Cs Calvina Rice East wind Apr. 09, 2022 MW-4 Hua Rang 26 Coal Wilhelmsen Apr. 10, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT HS Winning Coal Wilhelmsen Apr. 10, 2022 PIBT BBG Forever Coal Alpine Apr. 08, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Indigo Cefiro Coal Sino Trans Apr. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Celsius Mumbai Palm oil Alpine Apr. 10, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Diyala Containers Express Feeder Apr. 10, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QICT NIL ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al Gharrafa LNG GSA Apr. 10, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Golden DeniseChemical Alpine Apr. 10, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Dalian Star Rice East Wind Apr. 11, 2022 Al Soor Gas oil Transmarine - Maersk Jalan Containers MSK Line - ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Diyala Containers Express Feeder Apr. 11, 2022 Indigo Cefiro Coal Sino Trans - BBG Forever Coal Alpine - Golden Denise Chemical Alpine - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Denisse Containers MSC Pak Apr. 11, 2022 Al Salam Gas oil Wilhelmsen -do- Kaisal LPG M. International -do- Leonora Kosan Chemical Wilhelmsen -do- Yangze Soya bean Alpine Waiting for berth Stratton Coal Water link - Fulham Road Gas oil Alpine - Pacific Dream Coal GSA - Encilia Furnace oil Transmarine - Asphalt Express Bitumen Transtrade - Asia Evergreen Palm oil Alpine - Mega Palm oil Alpine - Xin Hai Tong 25 Coal Wilhelmsen - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Seago Istanbul Containers MSC Pak Apr. 11, 2022 Evanthia Rice Apr. 11, 2022 =============================================================================

