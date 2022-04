KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (April 4, 2022).

================================================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================================================ B&B Sec. Adamjee Life Assur. 89,500 17.25 Total/Weighted Avg. Rate 89,500 17.25 M. M. M. A. Khanani Al Shaheer Corp. 500 10.90 Foundation Sec. 22,000 11.10 Total/Weighted Avg. Rate 22,500 11.10 M. M. M. A. Khanani Attock Refinery 200 127.20 Total/Weighted Avg. Rate 200 127.20 Darson Sec. B.O.Punjab 150,000 9.14 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 9.14 Topline Sec. Bank AL-Habib 500,000 56.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 56.00 M. M. M. A. Khanani D.G.Cement 6,970 73.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,970 73.00 M. M. M. A. Khanani Engro Corporation 81 267.25 Total/Weighted Avg. Rate 81 267.25 HH Misbah Sec. Ghani Global Glass 9,500 12.50 M. M. M. A. Khanani 7,500 19.58 Total/Weighted Avg. Rate 17,000 15.62 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Holding 2,550 16.58 Foundation Sec. 1,000 16.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,550 16.56 M. M. M. A. Khanani Gul Ahmed Textile 2,000 46.70 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 46.70 Foundation Sec. HI-tech Lubricant 5,000 40.45 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 40.45 M. M. M. A. Khanani Hond Atlas Cars 52 202.90 Total/Weighted Avg. Rate 52 202.90 Foundation Sec. Hub Power 1,000 70.20 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 70.20 M. M. M. A. Khanani Image Pakistan Ltd. 3,000 17.25 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 17.25 M. M. M. A. Khanani National Refinery 75 212.50 Total/Weighted Avg. Rate 75 212.50 M. M. M. A. Khanani Octopus Digital Ltd. 2,000 74.25 Foundation Sec. 2,132 72.93 B&B Sec. 2,000 73.30 Total/Weighted Avg. Rate 6,132 73.48 M. M. M. A. Khanani Oil & Gas Dev. 3,010 82.55 Total/Weighted Avg. Rate 3,010 82.55 Darson Sec. Pak Elektron 2,000 16.10 Shaffi Securities 1,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 16.07 Shaffi Securities Pioneer Cement 200 74.00 Total/Weighted Avg. Rate 200 74.00 Arif Habib Ltd. Service Global Footwear 289,500 48.05 Total/Weighted Avg. Rate 289,500 48.05 Foundation Sec. Sui Northern Gas 5,001 31.45 Total/Weighted Avg. Rate 5,001 31.45 M. M. M. A. Khanani Systems Ltd. 100 377.20 Total/Weighted Avg. Rate 100 377.20 M. M. M. A. Khanani Telecard Ltd. 10,550 14.40 Foundation Sec. 52,000 14.70 Total/Weighted Avg. Rate 62,550 14.65 M. M. M. A. Khanani TPL Corp Ltd. 10,500 10.73 Total/Weighted Avg. Rate 10,500 10.72 M. M. M. A. Khanani TPL Properties Ltd 2,000 19.51 Foundation Sec. 40,000 19.85 Total/Weighted Avg. Rate 42,000 19.83 M. M. M. A. Khanani TRG Pakistan Ltd. 1,010 76.50 Foundation Sec. 1,300 75.80 Total/Weighted Avg. Rate 2,310 76.11 ================================================================================================================ Total Turnover 1,225,231 ================================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022