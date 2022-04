KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (April 01, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-1 Solar Disc. Gac Pakistan 31-03-2022 Alice Chemical (Pvt) Limited B-2 Sea Disc Alpine Marine Fortune Chemical Services (Pvt) 01-04-2022 B-5 AAL Disc General Project 29-03-2022 Dalian Cargo Shipping B-6/B-7 Independent Disc Load Riazeda 29-03-2022 Spirit Container Pvt. Ltd B-9/B-8 TS Disc Load Sharaf Shipping 28-03-2022 Mumbai Container Agency B-14/B-15 IDC Load Talc Project 25-03-2022 Pearl Powder Shipping ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Etisalat Disc General Sharaf Shipping 30-03-2022 Cargo Agency B-24/B-25 Zi Jing Disc General Cosco Shipping 28-03-2022 Song Cargo Lines B-26/B-27 Ym Disc Load In Shipping 30-03-2022 Excellence Container Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing A ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Apnoia 01-04-2022 D/21597 Mogas Gac Pakistan Pvt. Ltd Nave Estella 01-04-2022 D/55000 Mogas Trans Maritime (Pvt) Ltd Hafnia Sirius 01-04-2022 D/8747 Base Oil Gac Pakistan Pvt. Ltd Global Elegance 02-04-2022 L/2000 Base Oil Trans Maritime (Pvt) Ltd Stolt Argon 02-04-2022 L/23000 Ethanol Alpine Marine Services Sea Ambition 02-04-2022 D/3000 Chemical Alpine Marine Services Atlantis Trade 02-04-2022 L/11000 Rice Ocean World (Pvt) Ltd Hilda 02-04-2022 L/11000 Rice - Lila Shimla 01-04-2022 L/12000 Animal Proftech Marine Feed Vissai Vct 05 02-04-2022 D/12129 Plastic International Goods Ports & Ships ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hyundai Oakland 01-04-2022 Container Ship - Jahan Brothers 01-04-2022 Clinkers - M.T.Quetta 01-04-2022 Tanker - Universal Bangkok 01-04-2022 General Cargo - Syros I 01-04-2022 Soya Bean Seed - Loanna 01-04-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM SHIPPING INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Birte Peas WMA Mar. 28,2022 Selmer Shipcare MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Mythos Coal Wilhelmsen Mar. 29,2022 PIBT Nil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Golden Palm Alpine Mar. 30,2022 lotus oil ----------------------------------------------------------------------------- Qasim International Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Irenes Containers MSC Mar. 31,2022 Ray Pak QICT Johannes Containers Maersk Mar. 31,2022 Maersk Pak ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lotus A Containers Wilhelmsen Mar. 31,2022 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Apnoia Gasoline G.A.C Mar. 30,2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Dino Rice Ocean World Mar. 29,2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Khattiya LNG GSA Mar. 31,2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Forest Park Phosphric acid East Wind Mar. 31,2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Apnoia Gasoline GAC Apr. 01, 2022 EXPECTED Departures Johannes Maersk Containers CMA CGM Pak Apr. 01, 2022 Lotus A Containers Wilhelmsen -do- Irenes Ray Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Bolan Gas oil Alpine Apr. 01, 2022 Anani Coal Wlhelmsen -do- Admore Sea Gas oil Alpine Waiting for barth Venture Stratton Coal Water link - CS Calvina Rice East Wind - Maritime Gisela Palm oil Alpine - Yangze Soya bean Alpine - Dalian Star Rice East Wind - Sea Vine Fuel oil PNSC - Al-Soor Gas oil Transmarine - Gulf Mist Paracylyn Alpine - Dalmacija Palm oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Mol Growth Containers MSC Pak Apr. 01, 2022 Bea Shulte Containers Alpine -do- =============================================================================

