KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (March 4, 2022).

==================================================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ==================================================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ==================================================================================================================== Pearl Sec. Abbott Lab. 18,600 697.25 Total/Weighted Avg. Rate 18,600 697.25 Sherman Sec. Adamjee Life Assurance 91,000 28.00 AKD Sec. 12,104 28.25 Arif Habib Ltd. 2,276,604 28.25 Total/Weighted Avg. Rate 2,379,708 28.24 M. M. M. A. Khanani Aisha Steel Mills 9,500 18.49 Total/Weighted Avg. Rate 9,500 18.49 M. M. M. A. Khanani Avanceon Limited 6,000 123.48 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 123.48 M. M. M. A. Khanani Azgard Nine Ltd. 15,000 14.40 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 14.40 Topline Sec. Bank AL-Habib 150,000 62.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 62.00 M. M. M. A. Khanani Citi Pharma Limited 18,100 39.86 Total/Weighted Avg. Rate 18,100 39.86 M. M. M. A. Khanani Crescent Textile 4,500 25.10 Total/Weighted Avg. Rate 4,500 25.10 Arif Habib Ltd. Engro Fertilizers 5,000 90.10 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 90.10 Optimus Capital Fatima Fertilizer Co 2,004,500 38.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,004,500 38.00 M. M. M. A. Khanani G3 Technologies Ltd 27,000 16.74 Total/Weighted Avg. Rate 27,000 16.74 Topline Sec. Gadoon Textile 500 275.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 275.00 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Glass 10,000 13.40 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 13.40 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Holding 17,500 35.59 Total/Weighted Avg. Rate 17,500 35.59 M. M. M. A. Khanani Image Pakistan Ltd. 13,000 25.61 Total/Weighted Avg. Rate 13,000 25.61 Intermarket Sec. Indus Motor 9,800 1,370.00 Total/Weighted Avg. Rate 9,800 1,370.00 M. M. M. A. Khanani Jah. Siddiqui & Co. 7,000 13.37 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 13.37 Summit Capital Oil & Gas Dev. 500 95.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 95.00 Shaffi Securities Pakistan Petroleum 100 87.00 Total/Weighted Avg. Rate 100 87.00 Arif Habib Ltd. Sui Northern Gas 7,000,000 34.65 Total/Weighted Avg. Rate 7,000,000 34.65 M. M. M. A. Khanani Telecard Ltd. 150 16.24 Total/Weighted Avg. Rate 150 16.24 M. M. M. A. Khanani TPL Properties Ltd 7,600 48.05 Total/Weighted Avg. Rate 7,600 48.05 M. M. M. A. Khanani Treet Corporation 1,000 53.77 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 53.77 M. M. M. A. Khanani TRG Pakistan Ltd. 5,653 146.46 Total/Weighted Avg. Rate 5,653 146.46 HH Misbah Sec. United Bank Limited 1,000 149.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 149.00 D.J.M. Sec. Unity Foods Limited 17,000,000 29.30 M. M. M. A. Khanani Unity Foods Limited 1,500 44.56 Total/Weighted Avg. Rate 17,001,500 29.30 M. M. M. A. Khanani Yousuf Weaving 66,000 8.62 Total/Weighted Avg. Rate 66,000 8.62 ==================================================================================================================== Total Turnover 28,779,211 ====================================================================================================================

