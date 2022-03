KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (February 28, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. Pakistan Nation 27-02-2022 Karachi Crude Oil Shipping Corp. OP-3 Magic Disc. Gac Pakistan 26-02-2022 Victoria Mogas Pvt. Ltd B-1 Barbarica Disc. Alpine Marine 26-02-2022 Chemical Services B-2 Bow Disc. Alpine Marine 27-02-2022 Clipper Chemical Services B-5 Xin Yi Disc. General Legend Shipping 27-02-2022 Hai 16 Cargo & Logistic B-6/B-7 Kota Disc. Load Pacific Delta 27-02-2022 Megah Container Shipping B-9/B-8 Mol Disc. Load Ocean Network 28-02-2022 Growth Container Express Pakistan B-11/B-12 Ince Disc. Pakistan Nation 24-02-2022 Beylerbeyi Wheat Shipping Corp. B-13/B-14 Heilan Disc. General Legend Shipping 25-02-2022 Rising Cargo & Logistic B-14/B-15 Seagull Disc. Pakistan Nation 18-02-2022 Wheat Shipping Corp. B-16/B-17 Kaley Disc. Urea Pakistan nation 21-02-2022 in Bulk Shipping Corp. Nmb-2 Burhan Disc. Heavy Latif Trading 18-02-2022 Noor Melting Steel Company ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20 Hai Phuong Load Shipshape 17-02-2022 Glory Rice Pvt. Ltd B-21 Arman 10 Load Tradelink 25-02-2022 Rice International B-24 Barbarica Load Alpne Marine 26-02-2022 Base Oil Services B-27/B-26 As Disc. Load Ocean Sea 26-02-2022 Clementinna Container Shipping Pvt. Ltd ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-2/3 Cma Cgm Disc. Load Cma Cgm 27-02-2022 Rabelais Container Pakistan Saptl-4 Cma Cgm Disc. Load Cma Cgm 27-02-2022 Otello Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Stolt Island 28-02-2022 - Asia Marine Pvt. Ltd Victory Light 28-02-2022 - East Wind Shipping Company Al Shaffiah 28-02-2022 - Wilhelsmen Ship Services Wan Hai 512 28-02-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Msc Alina 28-02-2022 D/L Container Msc Agencies Pakistan Kota Niolam 28-02-2022 D/L Container Pacific Delta Shipping Hilda 28-02-2022 L/2000 Rice Trade Link International Jwala 28-02-2022 L/2550 Rice Trade Link International Soho 28-02-2022 L/55000 Clinker Crystal Sea Principal Services Eurobury 01-03-2022 - Pakistan National Shipping Corp. Ridgebury 01-03-2022 - Trans Maritime Brich Pvt. Ltd T Risha 01-03-2022 - Alpine Marine Services Singapore 01-03-2022 D/L Container United Marine Bridge Agencies OOCL Le Havre 01-03-2022 D/L Container OOCL Pakistan Idee Fixe 01-03-2022 D/50000 Pakistan National Urea In Bulk Shipping Corp. ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= California Trader 28-02-2022 Container Ship - Sm Manali 28-02-2022 Container Ship - SSL Brahmaputra 28-02-2022 Container Ship - Vimc Green 28-02-2022 Clinkers - Sea Elegant 28-02-2022 Tanker - Songa Leopard 28-02-2022 Container Ship - Kmtc Mundra 28-02-2022 Container Ship - Diyala 28-02-2022 Container Ship - Uacc Ibn Al Haitham 28-02-2022 Tanker - Heilan Rising 28-02-2022 General Cargo - Independent Spirit 28-02-2022 Container Ship - Magic Victoria 28-02-2022 Tanker - Jolly Palladio 28-02-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Yihai Palm Kernel Alpine Feb. 21, 2022 MW-2 NIL MW-4 African Kite Coal Wilhelmson Feb. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT CL Diyin Coal G.S.A Feb. 27,2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Golden Lotus Palm oil Alpine Feb. 27, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Safmarine Cotainers Maesk Pak Feb. 26, 2022 Ngami ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO STI Excel Mogas Alpine Feb. 27, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Port Wheat PNSC Feb. 26, 2020 Shanghai ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Alina Containers MSC Pak Feb. 25, 2022 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Safmarine Ngami Containers MAERSK Pak Feb. 28, 2020 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Juile Containers MSC Pak Feb. 28, 2022 Rong Lin Wan Mogas Trans trade Waiting for berth Meghna Freedom Wheat PNSC - Stratton Coal Water Link - Super Ruby Coal Alpine - Hai Tun Zuo Seeds Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Rosa Containers MSC Pak Feb. 28, 2022 =============================================================================

