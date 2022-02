KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (February 18, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National karachi Oil Shipping Corp. 15-02-2022 OP-2 S- Disc Crude Pakistan National Trooper Oil Shipping Corp. 16-02-2022 B-1 Stolt Load Alpine Marine 14-02-2022 Alm Ethanol Services B-2 Oriental Load East Wind Viola Ethanol Shipping Compan 14-02-2022 B-6/B-7 Kota Disc Load Pacific De 18-02-2022 Naked Container lta Shipping B-9/B-8 Oel Disc Load East Wind Kedarnath Container Shipping Compan 17-02-2022 B-10/B-11 Amoy Load Crystal Sea 16-02-2022 Dream Clinkers Services B-11/B-12 Seagull Disc Pakistan National Wheat Shipping Corp. 18-02-2022 B-13/B-14 Genini Disc Wheat Pakistan National Confidence Confidence Shipping Corp. 10-02-2022 Nmb-1 Rabani Load Al Faizan 01-02-2022 Rice International Nmb-1 Marvan Load N.S Shipping 12-02-2022 Rice Lines Nmb-1 Rehmani Load Al Faizan 11-02-2022 Rice International Nmb-2 Taef Load N. S Shipping 14-02-2022 Rice Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Hai Load Shipshape 17-02-2022 Phuong Glory Rice Pvt. Ltd B-21 Arman Load Trade Link 15-02-2022 10 Rice International B-26/B-27 Xin Disc Load Cosco Shipping Wu Han Container Lines Pakistan 17-02-2022 B-28/B-29 Teera Disc Load Cosco 17-02-2022 Bhum Container Shipping Lines ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Arman 10 18-02-2022 Load Trade Link Rice International ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Southern Robin 18-02-2022 D/2000 Chemical Alpine Marine Services Chem Newyork 19-02-2022 D/3500 Chemical Alpine Marine Services Szczecin Trader 18-02-2022 D/L Container Golden Shipping Lines Sino Bridge 19-02-2022 D/L Container Diamond Shipping Services Long Beach Trader 19-02-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd California Trader 19-02-2022 D/L Container X-Press Feeders Shipping Agency Lct Jewaher 1 19-02-2022 L/13 General Cargo Gac Pakistan ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Hilda 18-02-2022 Rice - Merry Star 18-02-2022 Container Ship - Kyoto Express 18-02-2022 Container Ship - Atlantic Pioneer 18-02-2022 Container Ship - Zagori 18-02-2022 Soya Bean Seed - Ts Singapore 18-02-2022 Container Ship - Naxx Vega 18-02-2022 Cement - M.T Karachi 18-02-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM SHIPPING INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Palm Alpine Feb. 17, 2022 Liberty oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Irenes Containers MSC Feb. 17, 2022 Ray Pak ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Express Containers Hapag Feb. 17, 2022 Athens ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Tactus Mogas Alpine Feb. 16, 2020 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Han Rice East Feb. 15, 2020 Hai Star Wind FAP Lucy Wheat PNSC Feb. 16, 2020 Ocean ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Glory LPG Pak Feb. 17, 2022 Harvest Liner ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Southern Robin Chemicals Alpine Feb. 17, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Irenes Ray Containers MSC Pak Feb. 18, 2020 Express Athens Containers Hapag -do- Han Hai Star Rice East Wind -do- Tactus Mogas Alpine -do- Southern Robin Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Al-Salam -II Gas oil Wilhelmsen Feb. 18, 2022 Bulk Castor Coal Alpine -do- Super Ruby Coal Alpine Waiting for berth UACC Ibn Al-Haitham Gasoline Alpine Quichi Mogas Alpine - Magic Victoria Mogas G.A.C - Hai Tun Zuo Seeds Alpine - Stratton Water Link - Sakizaya Elegance Soya Bean Ocean Services - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Eyra Containers MSC Pak Feb. 18, 2022 MSC Malin Containers MSC Pak -do- CMA CGM Rabelais Containers CMA CGM -do- Diyala Containers Maesk Jalan Feb. 19, 2022 Maersk Jalan Containers Maesk Jalan -do- =============================================================================

