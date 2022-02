KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (February 14, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Leader Disc Alpine 12-02-2022 Mogas Marine Services OP-2 M.T Disc Pakistan National Quetta Crude Oil Shipping Corp. 13-02-2022 B-2/B-1 Stolt Load Alpine Marine 14-02-2022 Alm Ethanol Services B-6/B-7 Ever Disc. Load Green Pak 11-02-2022 Ursula Container Shipping B-8/B-9 Cosco Disc Load Cosco Shipping Rotterdam Container Line Pakistan 13-02-2022 B-11/B-12 Zagori Disc Yellow Alpine Marine 04-02-2022 Soya Bean Services B-13/B-14 Genini Disc Pakistan National Confidence Wheat Shipping Corp. 10-02-2022 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Hilda Load Trade Link 11-02-2022 Rice International B-21 Jwala Load Noble Shipping 03-02-2022 Rice Services B-26/B-27 Ym Disc Load In Shipping 14-02-2022 Excellence Container Pvt. Ltd B-29/B-28 As Disc. Load Ocean Sea 13-02-2022 Alva Container Shipping ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/3 One Henry Disc Ocean Network Hudson Container Express Pakist 14-02-2022 Saptl-4 Apl Disc. Load Cma Cgm 13-02-2022 Oregon Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Jwala 14-02-2022 Load Rice Noble Shipping Services Leader 14-02-2022 Disc. Mogas Alpine Marine Services Apl Oregon 14-02-2022 Disc. Load Cma Cgm Container Pakistan Ever Ursula 14-02-2022 Disc. Load Green Pak Container Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= S-Trooper 14-02-2022 D/70000 Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. Ts Singapore 14-02-2022 D/L Container Sharaf Shipping Agency Merry Star 14-02-2022 D/L Container Feeder Logistic Atlantic Pioneer 14-02-2022 D/L Container Diamond Shipping Services Long Beach Trader 14-02-2022 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Apl Antwerp 15-02-2022 D/L Container Cma Cgm Pakistan Xin Wu Han 15-02-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Kota Naked 15-02-2022 D/L Container Pacific Delta Shipping Hai Phuong Glory 15-02-2022 L/5000 Rice Ocean World Pvt. Ltd Prime Ace 15-02-2022 D/437 Package Dynamic Shipping Agencies Seagull 15-02-2022 D/56195 Wheat Pakistan national Shipping Corp ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Goodwyn Leader 14-02-2022 Barite Lumps - Cul Huizhou 14-02-2022 Container Ship - Caribbean 1 14-02-2022 Tanker - Oceana Sun 14-02-2022 General Cargo - Hyundai Privilege 14-02-2022 Container Ship - Eridanus Leader 14-02-2022 Car Carrier - Al Shaffiah 14-02-2022 Tanker - Bay Spirit 14-02-2022 Tanker - Northern 14-02-2022 Container Ship - Mol Genesis 14-02-2022 Container Ship - Gem Guard 14-02-2022 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM SHIPPING INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Global King-1 Bitumen Transmarine Feb 12, 2022 MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Hantor Coal Wilhelmsen Feb. 13, 2020 Trader ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Rosa Containers MSC Feb. 12, 2022 Pak QICT MSC Containers MSC Feb. 13, 2022 Eyra Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Polar Mogas Alpine Feb.12, 2022 Code ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Far Eastern Jupiter Soya Bban Alpine Feb. 14, 2022 Lokoja LNG G.A.C -do- Nord Spring Containers Hapag -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Polar Code Mogas Alpine Feb. 14, 2020 Rosa Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Esthi Containers MSC Pak Feb. 14, 2022 Khairpur Gas oil Alpine -do- Majic Vivtoria Mogas G.A.C -do- Stratton Waiting for berth Quichi Mogas Alpine - Tactus Mogas Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Star Ploeg Chemicals Feb. 14, 2022 Seago Istanbul Containers MSC Pak -do- Maersk Sentosa Containers MSC Pak Feb. 15, 2022 Archimidis Containers -do- =============================================================================

