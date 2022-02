KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (February 8, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc. Pakistan Nation 07-02-2022 Shalamar Crude Oil Shipping Corp. OP-2 Johnny Load Trans Maritimes 07-02-2022 Traveller Molasses Pvt. Ltd B-6/B-7 OEL Disc. Load East Wind 05-02-2022 Kedarnath Container Shipping Company B-8/B-9 Celsius Disc. Load United Marine 07-02-2022 Naples Container Agencies B-10/B-11 Oceana Sun Disc. General Legend Shipping 08-02-022 Cargo & Logistic B-11/B-12 Zagori Disc. Yellow Alpine Marine 04-02-2022 Soya Bean Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20 Elegant Load Shoaib Shipping 07-02-2022 Cement Agencies B-21 Jwala Load Rice Noble Shipping 03-02-2022 Services B-25 Kota Load Crystal Sea 08-02-2022 Padang Cement Services B-26/B-27 OOCL Disc. Load OOCL 07-02-2022 Guangzhou Container Pakistan B-28/B-29 Northern Disc. Load Hapag Lloyd 08-02-2022 Dexterity Container Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-4 Msc Sky II Disc. Load Msc Agency 07-02-2022 Container Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Msc Sky II 08-02-2022 Disc. Load Msc Agency Container Pakistan OEL 08-02-2022 Disc. Load East Wind Kedarnath Container Shipping Company ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Diamond 08-02-2022 L/25000 Trans Maritime Express Naphtha Pvt. Ltd Bahri Tulip 08-02-2022 D/10500 Alpine Marine Jet Oil Services Jal Laxmi 08-02-2022 D/3500 Alpine Marine Chemical Services Uafl Dubai 07-02-2022 D/Container Golden Shipping Lines Pvt. Ltd Encore 08-02-2022 L/16800 Crystal Sea Mill Scale Services Pvt. Ltd Goodwyn 08-02-2022 D/40000 Crystal Sea Island Barite Lumps Services Pvt. Ltd Eva Bergen 09-02-2022 D/4000 East Wind Lube Oil Shipping Company M.T Lahore 09-02-2022 D/73000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. Bay Spirit 09-02-2022 L/2000 Ethanol East Wind Shipping Company Ever Ursula 09-02-2022 D/L Container Green Pak Shipping Msc Malin 09-02-2022 D/L Container Msc Agency Pakistan ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Bison Express 08-02-2022 Live Stock - Obe Heart 08-02-2022 General Cargo - Southern Wolf 08-02-2022 Tanker - Maram 08-02-2022 Cable Layar - Bw Yarra 08-02-2022 Tanker - Ever Dainty 08-02-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Sun Master Steel coil G.A.C Feb. 05, 2022 MW-2 Alanis Project cargo Noble Shipping Feb. 04 2022 MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Great Pioneer Coal Wilhelmsen Feb. 07 2022 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT AG Mars Palm oil Alpine Feb. 06.2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Seago Containers Maersk Pak Feb. 05, 2022 Bremerhaven ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Busan Containers MSC Pak Feb. 07 2022 QICT MSC Jasmine Containers MSC Pak Feb. 07 2022 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Augusta Furnace oil Alpine Feb. 07, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Far Eastern Jupiter Soya Bean Alpine Feb. 05, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Southern Wolf Chemicals Alpine Feb. 07, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Ikan Pandan Coal G.A.C Feb. 07, 2022 Seamax New Haven Containers MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Sun Master Steel coil G.A.C Feb. 08, 2020 Seago Bremerhaven Containers Maersk Pak -do- AG Mars Palm oil Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Maersk Seletar Containers Maersk Pak Feb. 08, 2022 Charishma Rice East Wind -do- Admiral Palm oil Alpine -do- Sky Ploeg Chemicals East Wind Waiting for berth Stratton Coal WaterLink - Quichi Mogas Alpine - Ridge Bury Birch Mogas Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Xpress Nile Containers Maersk Pak Feb. 08, 2022 MSC Eyra Containers MSC Pak Feb. 09, 2022 =============================================================================

