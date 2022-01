KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Security Papers Ltd 28-01-2022 10:00 Faran Sugar Mills Ltd 28-01-2022 11:30 Atlas Hondda Ltd 28-01-2022 11:00 Hum Network Ltd 28-01-2022 12:00 Husein Sugar Mills Ltd 28-01-2022 14:30 Pakistan Cables Ltd 28-01-2022 09:00 Al-Abbas Sugar Mills Ltd 28-01-2022 16:30 Al-Abbas Sugar Mills Ltd 28-01-2022 17:00 Noon Sugar Mills Ltd 28-01-2022 11:00 Lucky Cement Ltd 28-01-2022 15:30 Dewan Sugar Mills Ltd 28-01-2022 16:00 JDW sugar Mills Ltd 28-01-2022 12:30 Shahtaj Sugar Mills Ltd 28-01-2022 11:30 Khairpur Sugar Mills Ltd 28-01-2022 14:30 Sanghar Sugar Mills Ltd 28-01-2022 10:30 Adam Sugar Mills Ltd 28-01-2022 15:00 Synthetic Products Enterprises Ltd 28-01-2022 16:30 Arif Habib Ltd 28-01-2022 16:30 Haseeb Waqas Sugar Mills Ltd 29-01-2022 16:00 Imperial Ltd 29-01-2022 11:00 Exide Pakistan Ltd 29-01-2022 15:00 Baluchistan Wheels Ltd 31-01-2022 11:00 Sindh Modaraba 31-01-2022 15:00 Fauji Fertilizer Company Ltd 31-01-2022 09:30 International Steels Ltd 31-01-2022 10:30 Century Paper & Board Mills Ltd 31-01-2022 15:00 Ferozsons Laboratories Ltd 31-01-2022 11:45 Bank Alfalah Ltd 02-02-2022 11:00 UAE Ghandhara Nissan Ltd 02-02-2022 13:30 Chashma Sugar Mills Ltd 02-02-2022 11:00 The Premier Sugar Mills & Distillery Co. Ltd 02-02-2022 11:30 International Industries Ltd 03-02-2022 10:30 FrieslandCampina Engro Pakistan Ltd 07-02-2022 15:00 MCB-Arif Habib Savings & Investment L td-Open end 08-02-2022 15:00 MCB Arif Habib Savings & Investment Ltd 08-02-2022 15:00 Hafiz Ltd 24-02-2022 11:30 Olympia Mills Ltd 24-02-2022 11:00 Unilever Pakistan Foods Ltd 28-02-2022 14:30 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2022