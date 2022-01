KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (January 6, 2022).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Crude Pakistan National Lahore Oil Shipping Corp. 03-01-2022 OP-2 SM Disc. Alpine Marine 05-01-2022 Navigator Mogas Services OP-3 Jo Disc. Trans Maritime Redwood Mogas Services Pvt. L 04-01-2022 B-1 Maritime Disc. Alpine 06-01-2022 Meridian Chemical Marine Services B-2 Frona Disc White Universal Shipping Spirit Pvt Ltd 05-01-2022 B-4 Bordo Disc. Asia 25-12-2021 Mavi Wheat Marine Pvt. Ltd B-6/B-7 X-Press Disc Load X-Press Feeders bardsey Container Shipping Agency 04-01-2022 B-10/B-11 New Disc. Yellow Alpine 22-12-2021 Wavelet Soya Bean Marine Services B-12/B-11 Petrus Disc. Wheat Coastal 06-01-2022 In Bulk Shipping Services B-13/B-14 Star Disc. Pet Ocean 04-01-2022 Pegasus Coke services B-16/B-17 Melpomeni Disc General Sea Hawks 05-01-2022 Cargo Pvt. Ltd NMB-1 Rabani Load Al Faizan 15-12-2021 Rice International NMB-2 Al Disc Steel Al Faizan 16-12-2021 Hamdan Scrap International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Star Disc Rock Wma 30-12-2021 Cleo Phosphate Shipcare Services B-24 Lorenzos Disc General Ever Green Cargo Shipping & Logi 05-01-2022 B-26/B-27 Shiling Disc Load OOCL 04-01-2022 Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Bordo Mavi 06-01-2022 Disc Wheat Asia Marine Pvt. Ltd Frona 06-01-2022 Disc White Universal Spirit Shipping Pvt.Ltd Jo Redwood 06-01-2022 Disc. Trans Maritime Mogas Services Pvt.Ltd M.T Lahore 07-01-2022 Disc. Crude Pakistan Oil National Shipping Corp Star Cleo 07-01-2022 Disc. Rock Wma Shipcare Phosphate Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Tarlan 06-01-2022 D/L Container Feeders Logistic California Trader 06-01-2022 D/L Container X-Press Feeders Shipping Agency OOCL Charleston 06-01-2022 D/L Container OOCL Pakistan CMA CGM Otello 06-01-2022 D/L Container Cma Cgm Pakistan As Alva 07-01-2022 D/L Container Ocean Sea Shipping OOCL Zhoushan 07-01-2022 D/L Container OOCl Pakistan Xin Fang Cheng 07-01-2022 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan M.T Karachi 07-01-2022 D/71000 Crude Pakistan national Oil Shipping Corp. Hilda 07-01-2022 L/2000 Rice Ocean World Pvt. Ltd Jwala 06-01-2022 D/2000 Bales Noble Shipping Services EL Tethys 07-1-2022 D/12808 General Legend Shipping Cargo & Logistic ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Yan Tian 06-01-2022 Container Ship - Seamax Westport 06-01-2022 Container Ship - Szczcin Trader 06-01-2022 Container Ship - ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 African Cement Global Jan. 03, 2022 Kite MW-4 V- Coal Wilhelmsen Jan. 04, 2022 Honor ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT IVS Coal East Jan. 05, 2022 Windsor Wind LIQUID CARGO TERMINAL LCT Vela Palm Alpine Jan. 04, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Bulk Soya Alpine Jan. 04, 2022 Venus bean ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Gas LPG M. Jan. 05, 2022 Arma International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chem Bulldog Chemicals Alpine Jan. 04, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Hanton Trader Coal Sino Trans Jan. 06, 2022 Navarino Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Navios Constellation Containers UASC Jan. 06, 2022 Irenes Ray Containers Maersk Pak -do- Karimata Mogas G.A.C -do- Serena Coal Alpine Waiting for berth Chrisopigi Lady Gas oil Alpine - High Prosperity Gas oil Alpine - Symi Coal East Wind - Nord Kanmon Coal Alpine - Elmatador Wheat Cyprus - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Emily-11 Containers MSC Pak Jan.06 2022 Songa Leopard Containers Jan.07 2022 CMA CGM Rabelais Containers CMA CGM -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022