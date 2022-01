KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (January 4, 2022).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 African Steel coil Asia Marine Jan. 02, 2022 Buzzard MW-2 African Kite Cement Global Jan. 03, 2022 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Young Coal Wilhelmsen Jan. 02, 2022 Glory ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Mega-1 Palm oil Alpine Jan. 02, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak Jan. 03, 2022 Brooklyn ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Jasmine Containers MSC Pak Jan. 03, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Kita LNG Hussain Trading Jan. 03, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Aamriya LNG G.A.C Jan. 03, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Genuine Venus Chemicals East Wind Jan. 04, 2022 MSC Michaela Containers MSC Pak -do- MOL Genesis Containers Ocen Network -do- Aristar chos Gas oil -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Mega-1 Palm oil Alpine Jan. 04, 2020 Young Glory Coal Wilhelmsen -do- Aristar Chos Mogas Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Maersk Columbus Containers Marsk Pak Jan. 04, 2022 Hanton Trader Coal Sino Trans -do- V-Honor Coal Wilhelmsen Chem Bulldog Chemicals Alpine -do- Vela Palm oil Alpine -do- Bulk Venus Soya bean Alpine -do- Nord Kanmon Coal Alpine Waiting for berth IVS Vindsor Coal East Wind - Elmatador Wheat Cyprus - Gas Arma LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Emily-11 Containers MSC Pak -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022