KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (December 31, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Shipping Intelligence at Port Qasim on Friday 31st December, 2021 ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Asphalt Bitumen Trans Dec. 29, 2021 Express Trade MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Serene Coal Ocean Dec. 29, 2021 Theodora World ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Marsk Dec. 30, 2021 Nile Pak ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT CMA CGM Containers CMA Dec. 30, 2021 Butterfly CGM ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sauger Gas oil Alpine Dec. 28, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al- LNG G.S.A Dec. 29, 2021 Safliya ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Glory Harvest LPG Pak Liner Dec. 28, 2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Hina Containers MSC Pak Dec. 31, 2021 Gas Amazon LPG M. International -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Al-Safliya LNG G.S.A Dec. 31, 2021 CMA CGM Butterfly Containers CMA CGM -do- Maersk Nile Containers Marsk Pak -do- Serene Theodora Coal Ocean World -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Bulk Venus Soya bean Alpine Dec. 31, 2021 Aristar Chos Mogas Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Horin Trader Chemicals East Wind Dec. 31 2021 African Buzzard Gen. Cargo Asia Marine -do- Teera Bhum Containers Cosco Jan. 01 2022 Cape Marin Containers -do- MSC Jasmine Containers MSC Pak Jan. 02 2022 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2022